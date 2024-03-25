Бурятия получит средства на закупку лекарств для больных гепатитом С

В 2024 году республика получит 29551,7 тысяч рублей из федерального бюджета для обеспечения в амбулаторных условиях противовирусными препаратами пациентов с диагнозом "хронический вирусный гепатит С". Финансирование запланировано и на 2025-2026 годы.



Как сообщили в минздраве республики, по поручению президента в ближайшие 3 года на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С в России будет дополнительно направляться по 4,5 млрд рублей. Распоряжение о том, как именно средства будут распределены по регионам, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.





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