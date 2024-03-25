В Улан-Удэ в исправительной колонии провели ярмарку вакансий

В исправительной колонии № 8 прошла ярмарка вакансий. Ее провели для осужденных, которые выходят на свободу в ближайшее время. Организовали мероприятие УФСИН Бурятии вместе с Республиканским агентством занятости населения.

Так, на мероприятии присутствовали представители отдела кадров ТК «Титан». Они предоставили информацию об актуальных вакансиях в компании на сегодняшний день. Также жителям рассказали о возможности обучения и трудоустройства после освобождения на рабочие специальности компании.

Мероприятие провели в рамках реализации Федерального закона от 06.03.2024 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».



Фото: УФСИН РФ по РБ