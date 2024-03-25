В Улан-Удэ на острове Богородский провели отжиг сухой травы

Сегодня на острове Богородский прошел профилактический отжиг сухой травы. Его провели в рамках подготовки к пожароопасному периоду, сообщают в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации города. Отжиг контролирует поисково-спасательная служба.

Отжиги проводятся, в первую очередь, на больших открытых участках, где уже сошел снег. В этом году запас снега на территории города Улан-Удэ намного меньше по сравнению с прошлым годом, что может привести к возгоранию на больших площадях,



- сказал Дмитрий Федоров, заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Администрации города Улан-Удэ.



Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности и отмечают, что в городе Улан-Удэ уже зарегистрировано восемь случаев возгорания сухой растительности по причине неосторожного обращения с огнем.



Фото: администрация города