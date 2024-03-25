В Бурятии скоро начнется охота на бурого медведя

В республике сообщают, что с 26 марта 2024 года начинается приём заявлений на весеннюю охоту через сайт, в МФЦ и при личном приёме в Бурприроднадзоре.

Сроки охоты на бурого медведя - с 10 апреля по 10 июня 2024 года. Срок охоты на селезней уток (с использованием живых подсадных (манных) уток) - с 10 апреля по 10 мая 2024 года.

Как обращают внимание в Бурприроднадзоре, лимиты на добычу охотничьих ресурсов и норму их изъятия ограничены. С лимитами добычи, нормами изъятия, сроками охоты, картами-схемами можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора.

Фото: freepik.com