Общество 25.03.2024 в 16:10
В Бурятии скоро начнется охота на бурого медведя
Начался прием заявлений на выдачу разрешений
Текст: Евгения Гармаева
В республике сообщают, что с 26 марта 2024 года начинается приём заявлений на весеннюю охоту через сайт, в МФЦ и при личном приёме в Бурприроднадзоре.
Сроки охоты на бурого медведя - с 10 апреля по 10 июня 2024 года. Срок охоты на селезней уток (с использованием живых подсадных (манных) уток) - с 10 апреля по 10 мая 2024 года.
Как обращают внимание в Бурприроднадзоре, лимиты на добычу охотничьих ресурсов и норму их изъятия ограничены. С лимитами добычи, нормами изъятия, сроками охоты, картами-схемами можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора.
Фото: freepik.com
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