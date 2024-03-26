Общество 26.03.2024 в 11:55

На Бурятию надвигается шторм

Жителям рекомендуют отменить поездки на дальние расстояния
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Текст: Евгения Гармаева
На Бурятию надвигается шторм

Штормовое предупреждение: по данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по республике ожидается мокрый снег, усиление ветра до 24 м/с, метели, снежные заносы, гололедица, понижение температуры.

МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра. 

В случае необходимости оказания помощи пожарными и спасателями звоните по телефонам 101 или 112.


Фото: МЧС РФ по РБ

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с 20 по 26 марта

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