На Бурятию надвигается шторм

Штормовое предупреждение: по данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по республике ожидается мокрый снег, усиление ветра до 24 м/с, метели, снежные заносы, гололедица, понижение температуры.

МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра.

В случае необходимости оказания помощи пожарными и спасателями звоните по телефонам 101 или 112.





Фото: МЧС РФ по РБ