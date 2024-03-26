Общество 26.03.2024 в 11:55
На Бурятию надвигается шторм
Жителям рекомендуют отменить поездки на дальние расстояния
Текст: Евгения Гармаева
Штормовое предупреждение: по данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по республике ожидается мокрый снег, усиление ветра до 24 м/с, метели, снежные заносы, гололедица, понижение температуры.
МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра.
В случае необходимости оказания помощи пожарными и спасателями звоните по телефонам 101 или 112.
Фото: МЧС РФ по РБ