Ведущие детские хирурги из Москвы и Иркутска посетили больницу в Улан-Удэ

Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) впервые посетили коллеги из Филатовской больницы в Москве. Заместитель главного врача по хирургии Ольга Мокрушина и детский уролог Марина Левитская сегодня совместно с бурятскими хирургами будут работать в операционной. Они проведут мастер-класс и окажут помощь юному пациенту с атрезией ануса и сигмостомой.

А накануне главные врачи ДРКБ и Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Анатолий Дмитриев и Владимир Новожилов подписали меморандум о сотрудничестве. Вместе с Владимиром Новожиловым приехали руководитель центра аномалий аноректальной области и колоректальной хирургии детского возраста Наталья Степанова и завотделением хирургии новорожденных и недоношенных детей Андрей Распутин.

Фото: Меморандум о сотрудничестве

Врачи из Москвы и Иркутска ознакомились с работой хирургического отделения детской больницы, отделения лучевой диагностики, приемно-диагностического отделения, отделения анестезиологии и реанимации.

Во время обхода они провели консультации юным пациентам и отметили, что детям в ДРКБ оказывается медицинская помощь на высоком уровне с помощью новых современных методов лечения.

Специалисты также поделились своим опытом с врачами детской больницы, республиканского и городского перинатального центра в области хирургии новорожденных.





Фото: минздрав РБ и "Номер один"