Общество 30.03.2024 в 07:00
Жительница Бурятии отвоевала раненого мужа
Мобилизованного бойца все-таки уволили в запас из-за проблем со здоровьем
Текст: Василиса Шишкина
Мы писали об этой истории в октябре прошлого года. Тяжело раненного бойца хотели вернуть обратно на фронт, несмотря на то, что у него остались серьезные проблемы со здоровьем. Более того, мобилизованному сельчанину угрожали уголовным делом, подозревая в уклонении от службы.
31-летний Арсалан Бадмаев проживает в сельском поселении «Бортойское» Закаменского района. До частичной мобилизации он работал бульдозеристом. Мужчину мобилизовали, как и многих других жителей Бурятии, 22 сентября 2022 года. Повестку уроженец села сразу подписал. Позднее за штурм одного из украинских городов бойца наградили медалью им. Суворова, за то, что он и еще двое ребят приняли огонь на себя и тем самым спасли жизни семерых сослуживцев, попавших в засаду. В этих же боях герой получил серьезное ранение, по словам бойца, он вообще выжил чудом.
После того, как мужчине сделали ряд операций, его отправили долечиваться в Улан-Удэ.
- Пробито левое легкое, пострадала поджелудочная железа, селезенку разорвало, ее пришлось вырезать. Была большая потеря крови, понадобилось переливание. Несколько осколков до сих пор остались в теле. Под глазом, в ноге. Тот, что находится под глазом, врачи сказали, надо вынимать, оперироваться как можно скорее, иначе осколок может дать воспалительный процесс. После ранения также пропало обоняние, - перечисляет последствия от ранения Алина Бадмаева, супруга Арсалана.
Когда пациента выписали из госпиталя в Бурятии, его состояние продолжало оставаться неудовлетворительным, из-за чего Арсалан написал заявление на повторную ВК (врачебную комиссию).
- Мы приехали в Кяхту, написали заявление на повторную ВК, чтобы провели дополнительное лечение и реабилитацию. Но военные медики уже поставили ему категорию «В» - ограниченно годен. И объяснили нам, что с такой категорией сейчас они всех отправляют. И мы не исключение, - говорит Алина.
Однако супруга бойца с таким решением была не согласна. Она понимала, что попади Арсалан в таком состоянии на фронт, ему грозит неминуемая и очень скорая смерть.
- У мужа легкие работают на 80%, при физических нагрузках сразу начинается одышка. После тяжелой работы ему становится плохо. Также начинаются сильные боли в животе. Как нам объясняли медики, у Арсалана был поврежден еще и кишечник, который ему зашивали. Образовались спайки, и они при соприкосновении с животом дают боли. Арсалану нельзя поднимать тяжелое, нужно всячески избегать переохлаждения, из-за вырезанной селезенки теперь иммунитет работает не в полную силу. Нужно соблюдать специальную диету и так далее. Все это последствия от ранения. Но, несмотря на это, мужа хотят отправить обратно. Мы с вами понимаем, в каких условиях он там будет находиться: окопы, слякоть, дождь, холод, сухпаек. Плюс экипировка около 50 килограммов на нем. Все в совокупности приведет к большой трагедии. Как мне объяснили гражданские врачи, отправлять его туда - все равно что убить. Его организм не выдержит перегрузок, - была уверена Алина.
Однако, в отличие от гражданских врачей, военные медики придерживались другой точки зрения. Ее можно описать одной фразой – к службе на СВО Арсалан годен. К слову, помимо всех вышеописанных проблем бойцу задерживали выплаты по ранению.
И даже в то время, когда Арсалан все еще находился в законном больничном отпуске, ему то и дело звонили из Кяхтинской военной части, приказывая немедленно явиться в часть.
- Говорили, что скоро будет борт из Бурятии на СВО и Арсалан должен лететь на нем. Я объясняю, что пока еще проводится проверка в Чите, мы ждем заключения, а они не слушают. Говорят, если Арсалан не явится немедленно, то возбудят уголовное дело, - недоумевает Алина.
Арсалан и Алина Бадмаевы не понимали, почему к награжденному за спасение людей бойцу-герою относятся словно к симулянту или предателю.
- В Бурятии очень много говорят о помощи ветеранам СВО, о героях, которые вернулись с медалями и тем более с ранениями. Не понимаю, почему такое отношение к нам, - отмечала Алина Бадмаева.
Жена солдата обратилась за помощью в наше издание, решив предать огласке свою историю. Как добиться справедливости другими методами, она уже не знала, жалобы и обращения в разные инстанции ни к чему не приводили, она снова и снова как будто натыкалась на каменную стену.
После выхода в свет нашей статьи ситуация изменилась.
- Когда вышла статья в вашей газете, она вызвала большой резонанс. Телефон буквально разрывался. Мне каждый день звонили то из Читы, то из Хабаровска, то из Кяхты. Военный прокурор тоже звонил, журналисты из разных изданий обращались, расспрашивали. И, в конце концов, нам сказали, что Арсалана решили признать ограниченно годным к военной службе, и уволили в запас. Огласка – полезная вещь. Большое спасибо за вашу статью и помощь, – говорит Алина Бадмаева.
На руках у Арсалана уже есть официальная выписка из приказа командира войсковой части, согласно которой он уволен в запас по состоянию здоровья. Более того, бойцу перечислили в полном объеме все выплаты, включая материальную помощь, ежемесячную премию за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и единовременное пособие при увольнении с военной службы.
Сейчас семья Бадмаевых планирует оформить группу инвалидности.
Фото: "Номер один"
31-летний Арсалан Бадмаев проживает в сельском поселении «Бортойское» Закаменского района. До частичной мобилизации он работал бульдозеристом. Мужчину мобилизовали, как и многих других жителей Бурятии, 22 сентября 2022 года. Повестку уроженец села сразу подписал. Позднее за штурм одного из украинских городов бойца наградили медалью им. Суворова, за то, что он и еще двое ребят приняли огонь на себя и тем самым спасли жизни семерых сослуживцев, попавших в засаду. В этих же боях герой получил серьезное ранение, по словам бойца, он вообще выжил чудом.
После того, как мужчине сделали ряд операций, его отправили долечиваться в Улан-Удэ.
- Пробито левое легкое, пострадала поджелудочная железа, селезенку разорвало, ее пришлось вырезать. Была большая потеря крови, понадобилось переливание. Несколько осколков до сих пор остались в теле. Под глазом, в ноге. Тот, что находится под глазом, врачи сказали, надо вынимать, оперироваться как можно скорее, иначе осколок может дать воспалительный процесс. После ранения также пропало обоняние, - перечисляет последствия от ранения Алина Бадмаева, супруга Арсалана.
Когда пациента выписали из госпиталя в Бурятии, его состояние продолжало оставаться неудовлетворительным, из-за чего Арсалан написал заявление на повторную ВК (врачебную комиссию).
- Мы приехали в Кяхту, написали заявление на повторную ВК, чтобы провели дополнительное лечение и реабилитацию. Но военные медики уже поставили ему категорию «В» - ограниченно годен. И объяснили нам, что с такой категорией сейчас они всех отправляют. И мы не исключение, - говорит Алина.
Однако супруга бойца с таким решением была не согласна. Она понимала, что попади Арсалан в таком состоянии на фронт, ему грозит неминуемая и очень скорая смерть.
- У мужа легкие работают на 80%, при физических нагрузках сразу начинается одышка. После тяжелой работы ему становится плохо. Также начинаются сильные боли в животе. Как нам объясняли медики, у Арсалана был поврежден еще и кишечник, который ему зашивали. Образовались спайки, и они при соприкосновении с животом дают боли. Арсалану нельзя поднимать тяжелое, нужно всячески избегать переохлаждения, из-за вырезанной селезенки теперь иммунитет работает не в полную силу. Нужно соблюдать специальную диету и так далее. Все это последствия от ранения. Но, несмотря на это, мужа хотят отправить обратно. Мы с вами понимаем, в каких условиях он там будет находиться: окопы, слякоть, дождь, холод, сухпаек. Плюс экипировка около 50 килограммов на нем. Все в совокупности приведет к большой трагедии. Как мне объяснили гражданские врачи, отправлять его туда - все равно что убить. Его организм не выдержит перегрузок, - была уверена Алина.
Однако, в отличие от гражданских врачей, военные медики придерживались другой точки зрения. Ее можно описать одной фразой – к службе на СВО Арсалан годен. К слову, помимо всех вышеописанных проблем бойцу задерживали выплаты по ранению.
И даже в то время, когда Арсалан все еще находился в законном больничном отпуске, ему то и дело звонили из Кяхтинской военной части, приказывая немедленно явиться в часть.
- Говорили, что скоро будет борт из Бурятии на СВО и Арсалан должен лететь на нем. Я объясняю, что пока еще проводится проверка в Чите, мы ждем заключения, а они не слушают. Говорят, если Арсалан не явится немедленно, то возбудят уголовное дело, - недоумевает Алина.
Арсалан и Алина Бадмаевы не понимали, почему к награжденному за спасение людей бойцу-герою относятся словно к симулянту или предателю.
- В Бурятии очень много говорят о помощи ветеранам СВО, о героях, которые вернулись с медалями и тем более с ранениями. Не понимаю, почему такое отношение к нам, - отмечала Алина Бадмаева.
Жена солдата обратилась за помощью в наше издание, решив предать огласке свою историю. Как добиться справедливости другими методами, она уже не знала, жалобы и обращения в разные инстанции ни к чему не приводили, она снова и снова как будто натыкалась на каменную стену.
После выхода в свет нашей статьи ситуация изменилась.
- Когда вышла статья в вашей газете, она вызвала большой резонанс. Телефон буквально разрывался. Мне каждый день звонили то из Читы, то из Хабаровска, то из Кяхты. Военный прокурор тоже звонил, журналисты из разных изданий обращались, расспрашивали. И, в конце концов, нам сказали, что Арсалана решили признать ограниченно годным к военной службе, и уволили в запас. Огласка – полезная вещь. Большое спасибо за вашу статью и помощь, – говорит Алина Бадмаева.
На руках у Арсалана уже есть официальная выписка из приказа командира войсковой части, согласно которой он уволен в запас по состоянию здоровья. Более того, бойцу перечислили в полном объеме все выплаты, включая материальную помощь, ежемесячную премию за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и единовременное пособие при увольнении с военной службы.
Сейчас семья Бадмаевых планирует оформить группу инвалидности.
Фото: "Номер один"
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