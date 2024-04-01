Общество 01.04.2024 в 13:14

Жители Бурятии с биометрией могут размещаться в отелях и санаториях без паспорта

Отели будут подключать услугу по мере готовности и установки необходимого оборудования
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Жители Бурятии с биометрией могут размещаться в отелях и санаториях без паспорта

С 30 марта российские граждане уже могут при желании регистрироваться в отелях, санаториях, домах отдыха и других средствах размещения с помощью биометрии. С этого дня вступило в силу постановление правительства от 20.03.24 № 341, предусматривающее такую возможность, сообщил Роспотребнадзор.

Заселиться в отель по биометрии россиянин сможет в том случае, если его персональные биометрические данные уже хранятся в Единой системе идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА). И при условии, что гостиница предоставляет такую услугу, как регистрация по биометрии.

- В этом случае для подтверждения личности гостю будет достаточно одного взгляда на специальный терминал или планшет в отеле. Вводить дополнительные данные вручную не придется, не понадобится и паспорт. Турист сможет зарегистрироваться самостоятельно, без помощи персонала отеля, взять ключи и пройти в свой номер, - уточнили эксперты портала «Турдом».

При этом данный вариант удостоверения личности не является обязательным для объектов размещения – руководство гостиницы может его и не применять.

Чтобы воспользоваться услугой, туристы могут зарегистрировать свои личные биометрические данные в одном из 12 тыс. отделений банков в разных городах России. Для детей младше 14 лет предусмотрены особые условия заселения по биометрии.

Иностранные граждане для размещения в гостиницах по-прежнему должны представить администрации документ, удостоверяющий личность. Ожидается, что сервис решит проблему очередей на регистрацию в крупных гостиницах и снизит нагрузку на персонал.

 - Отели будут подключать услугу по мере готовности. Она будет появляться, как только гостиница установит у себя необходимое оборудование. При этом малые объекты размещения, возможно, не будут применять у себя новую технологию регистрации, если посчитают, что такой необходимости нет, - говорят эксперты.


Фото: ru.freepik.com

 

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