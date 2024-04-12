Общество 12.04.2024 в 11:05

Мобилизованный военнослужащий из Бурятии погиб в боях в ДНР

Владимир Краснопеев награждён орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
Мобилизованный военнослужащий из Бурятии погиб в боях в ДНР
11 апреля в селе Кома простились с мобилизованным военнослужащим Владимиром Краснопеевым. Он погиб 21 февраля 2024 в бою под селом Новомихайловка в ДНР, проявив мужество и героизм.

Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Владимир Краснопеев родился 28 апреля 1992 года в селе Турунтаево Прибайкальского района. Окончил Коменскую среднюю школу. С 2009 года обучался в ПТУ-28 села Татаурово по специальности автомеханик.

22 сентября 2022 года Владимира Краснопеева мобилизовали на СВО. Он служил в 36-й мотострелковой бригаде. За время службы был награждён медалью «За воинскую доблесть» 2-ой степени.

«Владимир Алексеевич всегда был любознательным, общительным, жизнерадостным, открытым. В памяти одноклассников и односельчан и сослуживцев он всегда останется очень добрым и надёжным человеком. Отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам, умеющим протянуть руку помощи, оказать поддержку не только словом, но и делом», - рассказали в паблике.

Владимир Краснопеев награждён орденом Мужества посмертно.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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