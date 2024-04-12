Мобилизованный военнослужащий из Бурятии погиб в боях в ДНР

11 апреля в селе Кома простились с мобилизованным военнослужащим Владимиром Краснопеевым. Он погиб 21 февраля 2024 в бою под селом Новомихайловка в ДНР, проявив мужество и героизм.Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Владимир Краснопеев родился 28 апреля 1992 года в селе Турунтаево Прибайкальского района. Окончил Коменскую среднюю школу. С 2009 года обучался в ПТУ-28 села Татаурово по специальности автомеханик.22 сентября 2022 года Владимира Краснопеева мобилизовали на СВО. Он служил в 36-й мотострелковой бригаде. За время службы был награждён медалью «За воинскую доблесть» 2-ой степени.«Владимир Алексеевич всегда был любознательным, общительным, жизнерадостным, открытым. В памяти одноклассников и односельчан и сослуживцев он всегда останется очень добрым и надёжным человеком. Отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам, умеющим протянуть руку помощи, оказать поддержку не только словом, но и делом», - рассказали в паблике.Владимир Краснопеев награждён орденом Мужества посмертно.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»