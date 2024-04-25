Владелец «Байкалкурорта» лично ответил на вопросы протестующих жителей Аршана

Жители курортного поселка Аршан обеспокоены расширением границ территории опережающего развития (ТОР). Свои переживания, что они могут лишиться доходов от гостевых домов, потерять арендованные участки и прочее сельчане высказали лично владельцу здравниц Бурятии.

В ногу со временем

Чтоб разобраться в ситуации, немного объясним, что же это за территории такие - ТОР, за которые по всему Дальнему Востоку буквально бьются регионы. Территория опережающего развития (ТОР) - это экономическая зона, где действует особый правовой режим для ведения бизнеса со льготными налоговыми условиями. Цель создания ТОР заключается в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций. А приход реальных инвесторов дает возможность развить территории, будь это село или город. Создается инфраструктура, коммуникации, дороги, новые, привлекающие внимание, здания. Как следствие - увеличивается туристический поток, растет население.

Соглашение о создании первой ТОР в России подписали в 2015 году. В Бурятии же первая ТОР появилась в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Со временем к первой территории были присоединены дополнительные участки. Расширился список видов деятельности для резидентов с целью привлечь новых инвесторов. Один из ярких примеров в Бурятии - строительство Центра ядерной медицины и лечебно-оздоровительного комплекса.

После принятого решения Глава Бурятии отметил, что создание ТОРа открывает для нашей республике ряд возможностей. В первую очередь субсидирование инфраструктурной составляющей и существенное подспорье для того, чтобы проекты в итоге действительно реализовались.

К тому моменту, пока Бурятия определяла какие земли необходимо спасти, включив их в ТОР, знаменитые курорты республики достигли финансового апогея. Здравницы «Аршан» и «Горячинск» оказались на грани банкротства. Они находились в ведении учреждения «Байкалкурорт» - которое, в свою очередь, принадлежало «Объединению организаций профсоюзов Республики Бурятия» и «Федерации независимых профсоюзов России».

Задолженность Байкалкурорта по обязательным платежам составляла свыше сотни млн. рублей. Судебные приставы наложили аресты на профсоюзное имущество и расчетные счета.

Существовала угроза приостановки деятельности учреждения. В связи с чем, Президиумом Союза «Объединение Организаций Профсоюзов Республики Бурятия» и «Федерация независимых профсоюзов России» было принято решение о продаже права собственности на объекты недвижимого имущества курортов «Аршан» и «Горячинск» в связи с тяжелым финансовым положением.

Готовый взять на себя ответственность по спасению курортов предприниматель вскоре нашелся. Им оказался бизнесмен Батор Цынгуев и его компания «Дорстройсервис».

«Мы закрыли долги и выкупили акции профсоюзов, тем самым сохранив рабочие места. Курорты получили новую жизнь. Возрождение практически разоренного учреждения началось с непосредственно с включения их в зону ТОР»,



- вспоминает Батор Цынгуев.

В 2020 году постановление о расширении ТОР «Бурятия» принималось Правительством Российской Федерации дважды. С того времени в зоне территории опережающего развития оказались 10 районов: Бичурский, Заиграевский, Кабанcкий, Кяхтинский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Селенгинский, Хоринский районы и городской округ Улан-Удэ. Это стало наиболее эффективным способом развития районов при условии, что бюджет Бурятии самостоятельно без инвесторов, не справился бы даже с одной территорией. Такие вложения по силам только бизнесу, а ему нужны условия для развития.К примеру, сегодня благодаря тому, что курорт «Горячинск» попал в перечень объектов национальной программы развития Дальнего Востока - на его территории уже отремонтированы корпуса, обновлена медицинская материальная база, ведутся технические ремонтные работы очистных сооружений, проведены масштабные работы по перекладке магистральных тепловых сетей (замена котлов), обновляется оснащение медицинских кабинетов и планируются к возведению современные: Лечебно-восстановительный корпус, оранжерея, грязелечебница, SPA-центр с бассейном и прочее. В том числе появятся более сотни рабочих мест.

Но что с реконструкцией курорта Аршан?

Перемены во благо



Первый этап реализации национальной программы развития Дальнего Востока подходит к концу. На сегодня общая площадь территории опережающего развития в Бурятии составляет более 2 тысяч гектар. Заключено 14 соглашений с бизнесом на общий объем инвестиций свыше 10,5 миллиардов рублей. Наиболее значимые из проектов стали - развитие курорта «Горячинск», создание туристического комплекса на южном Байкале «Мыс Капитанов», животноводческий комплекс «Бурятмясторг» и др.

Для реализации же новых проектов, территорию опережающего развития вновь расширили. В ноябре 2023 года земельный участок с кадастровым номером №51, на котором расположен курорт «Аршан», включили в территорию опережающего развития «Бурятия».

По инвестпроекту запланированы капитальный ремонт и реконструкция устаревшего санатория «Саяны», и возведение нового лечебного корпуса. А также ремонт котельного оборудования, очистных сооружений и прочих инженерных коммуникаций.

Этой весной представитель Корпорация развития Дальнего Востока в Бурятии Денис Емельянов и генеральный директор компании «Курорты Бурятии» Геннадий Бандеев презентовали жителям планы развития. Сельчане живо интересовались вопросами, относительно будущего санатория. Например, где планируется строительство нового корпуса санатория, как будут развиваться муниципальные территории вне зоны ТОР, сохранится ли свободный доступ к минеральным источникам для населения, кто продолжит ухаживать за мемориалом участникам Великой Отечественной войны и т.п. На все заданные вопросы участники совещания постарались дать максимально полные ответы. Но недоверие местных жителей осталось.

Голословный протест



Несмотря на намерения власти создать в Аршане территорию современного лечебного туризма, жители поселка Аршан продолжают «вставлять палки в свои же колеса». Объединившись в группу, они организовали сельский сход, на который из 2733 граждан, проживающих селе - явилось около 200 человек. Часть из которых оказалась приезжими активистами и представителями совета граждан иркутской области, где, прямо скажем, есть свои бизнес-интересы на эту землю.

В основу их требований легла просьба об отмене Постановления Правительства РФ о включении земельного участка №51 в границы ТОР «Бурятия».





Жители поселка Аршан обратились с коллективным обращением на имя Президента РФ, а также в генеральную прокуратуру РФ, опасаясь, что в связи с расширением границ ТОР, люди, не оформившие свои участки, могут остаться без земли.

Однако, местные жители не могут узаконить свои земельные участки не из-за действий курорта (к слову, который свои земли четко отчертил, исключив из их состава все частные земли, в том числе тех, кто не оформил земельные участки). Проблема заключается в том, что Администрация района и сельского поселения «Аршан» все еще завершили работу по установлению границ сельского поселения, утверждению генерального плана и правил землепользования и застройки. Именно эти юридические процедуры необходимы, чтоб граждане смогли узаконить земельные участки, на которых они проживают.

«Мы никого не ущемляем и никого не выдавливаем. Тех, кто построился на территориях в далекие времена, при установлении границ земельного участка № 51 мы обошли. Не стали задевать границы жилых домов и участков»,



- говорит Батор Цынгуев.

«Уже несколько лет она принадлежит одному хозяину. Стала ли от этого жизнь местных жителей хуже? Нет. Они также торгуют, по-прежнему принимают туристов в своих гостевых домах. Мы просто хотим возвести современное четырехэтажное здание со всеми удобствами на месте старых корпусов. В нем будут: бассейны, SPA-центр, конференц-зал, ресторан, кафе и номерной фонд для проживания туристов, доступ к источникам будет открыт для всех желающих»,

- рассказывает бизнесмен.

Также местные жители обеспокоены возведением нового корпуса на территории парковой зоны. Согласно коллективному письму, люди полагают, что уникальные природные ресурсы будут распроданы бизнесу, однако ситуация такова, что территория курорта со всеми ресурсами давно уже принадлежит частной компании.Однако, вернемся к планам «глобальных» перемен на Аршане. Кроме большого современного лечебного корпуса, здесь появится несколько модульных легковозводимых построек: шале, глэмпинги и т.д. Но не более. Сколько конкретно времени уйдет на строительство пока не известно. Программа реализации расписана до 2030 года. К этому времени также должна пройти полная реновация санатория «Саяны».

«Любой курорт с наличием современных условий подразумевает то, что все удобства находятся в одном здании. Нынешним отдыхающим нужен комфорт, а не скрипучие кровати, обшарпанные стены, сломанные тумбочки и т.д. Такого быть не должно. Наша цель привести санаторий в порядок. Расширить номерной фонд для туристов. Но учитывая весь объем работ, по всей территории курорта, требуются значительные вложения, сотни миллионов рублей. Вся страна развивает отрасль путешествий, мы тоже хотим идти в ногу со временем. Часть клиентов как приходила к местным жителям, так у них и останется. Мы же получим лишь тех, кто едет в санаторий конкретно за медицинским оздоровлением. Но вся торговля, досуг и т.д. остаются лежать на плечах местных жителей», - пояснил Батор Цынгуев.

При встрече на сельском сходе жителям поселка Аршан в мельчайших подробностях ответили на все волнующие их вопросы. Но людей подогревали страхами очередные выступающие, выставляя напоказ лишь эмоции, требования без четких, ясных аргументов.

«Мы, коренные жители, как единственный источник власти в стране и на территории поселка Аршан, своего согласия на включение земельного участка № 51 не давали. В случае неисполнения нашей воли мы требуем отставки ряда лиц», - подытожил один из выступающих.

На последнем сходе сельчан ярко выделилось одно важное выступление, которое, к слову, сорвало аплодисменты, пусть и не такие яркие, как после бунтарей. Мужчина напомнил, что новый учредитель, практически заново отстроил систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Первым делом хозяин курортов реконструировал местную котельную, после чего поселок забыл о проблемах с отоплением. «Теперь даже форточки открываем зимой» - подчеркнул выступающий. Да и очистные сооружения курорта единственные в округе. Еще одна выступающая напомнила людям, что работают в курортах - все те же местные жители. Это не приезжие, не чужие, а свои. И с новыми корпусами будут новые рабочие места.

Недовольные, из которых часть иркутяне, часть политики часть местные запуганные и введенные в заблуждение жители, каждый раз получают ответы на все вопросы, но снова и снова протестуют против того, чтоб в Бурятии был наведен порядок на территории частного бизнеса, и старейший курорт Бурятии стал современной, привлекающий тысячи туристов здравницей.





Фото: скриншот видео Красная Бурятия











