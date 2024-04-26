В Бурятии делают уникальные операции по коррекции врожденной патологии глаз

В Улан-Удэ отделение офтальмологии Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) проводит уникальные операции при врожденном опущении верхнего века. Для этого врачи применяют особую технику реконструктивно-пластической операции.

Суть операции в формировании мышечных лоскутов из орбитальной части круговой мышцы глаза и их пересадки к передней поверхности хряща верхнего века. Размеры органов и тканей, с которыми приходится иметь дело - микроскопические, поэтому техника эта - ювелирная, требующая большого мастерства и кропотливого труда, сообщили в ДРКБ.

- Однако, некоторая трудоемкость данной операции с лихвой оправдывается хорошими, более эффективными результатами по сравнению с ранее применяемыми методами, когда верхнее веко подшивается более упрощенно, - рассказала заведующая отделением Дарима Цыренова.

Данную технику Дарима Цыренова освоила у своего наставника, блестящего хирурга Юрия Марышева, обучаясь в клинической ординатуре в Красноярском медуниверситете имени профессора Войно-Ясенецкого. Юрий Марышев передал свой опыт и наработки талантливой ученице, которая с успехом внедрила его методику в практику детской офтальмологии Бурятии.

На сегодняшний день эксклюзивной техникой подвешивающей операции по Хацукову-Марышеву владеют единицы, в числе которых Дарима Цыренова. За 10 лет ею успешно прооперированы по данной методике 98 детей 5-7 лет, уточнили в больнице.

Специалисты отметили, что опущение верхнего века (блефароптоз) среди врожденных дефектов органа зрения встречается чаще всего. Помимо значительного косметического дефекта длительная незадействованность глаза в зрительном процессе ведет к функциональной потере зрения. Поэтому своевременная операция крайне важна для ребенка.

Фото: ГАУЗ "ДРКБ"



