Общество 28.04.2024 в 07:00
Кяхта останется Троицкосавском
В Бурятии готовятся к масштабному юбилею приграничного города
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии состоялось заседание общественного совета по проведению 300-летнего юбилея Кяхты-Троицкосавска, на котором подтвердили двойное название города. Это повлечет изменения документации на выделение многомиллиардных средств, которые планируется получить из федерального бюджета на придание городу статуса туристической столицы юга Бурятии.
Два в одном
Напомним, что исторически правовая коллизия возникла в феврале 2024 года, когда на первом заседании, посвященном предстоящему празднованию под руководством министра Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, решили определиться с тем, юбилей какого города собираются праздновать?
Дело в том, что по юбилейным документам везде фигурировало слово Кяхта, а в утвержденном логотипе юбилея значился наряду с первым названием и город Троицкосавск. Этот логотип ранее разработал потомок российского дипломата Саввы Рагузинского гражданин Сербии Бранко Вукоманович. Утвердили логотип на общем собрании оргкомитета юбилея.
Федеральные чиновники предложили внести ясность и убрать название Троицкосавск из всех юбилейных документов и логотипа.
Город Троицкосавск основал в 1727 году российский дипломат Савва Рагузинский. Поначалу это была деревянная крепость, в которой находилась Троицкая церковь с приделом Святого Саввы Сербского (небесного покровителя основателя крепости Саввы Рагузинского-Владиславича). Что впоследствии дало название как самой крепости — Троицкая, так и городу — Троицкосавск.
Это название просуществовало более двух сотен лет, пока в 1934 году местным коммунистам в связи с наличием в названии города слова «Троица» не пришло в голову переименовать его в Кяхту. Собственно, Кяхта ранее была лишь небольшим поселением в пяти километрах на российско-монгольской границе, который неофициально назывался «поселком миллионеров». Там проживали два десятка самых богатых семей Забайкалья, обеспечивавшие поставку чая из Китая по Великому чайному пути в Санкт-Петербург и далее в Западную Европу.
После перенесения названия поселка миллионеров на Троицкосавск само приграничное поселение назвали Слобода.
Рагузинский против
Несмотря на предложение упростить логотип и выбросить из него слово «Троицкосавск», историки с этим не согласились.
По его словам, несмотря на то, что до юбилея остается еще почти три года, времени на раскачку нет, поскольку многие вопросы касаются включения в юбилейную программу объектов капитального строительства, которым необходимо строить и реконструировать. Поэтому необходимо уже сегодня решить вопрос о выделении средств из местных и регионального бюджетов на разработку проектно-сметных документаций.
Вопрос в деньгах
Траты предстоят немалые. Так, на реставрацию xpaмa Tpoицкoгo coбopa в Kяxте запланировано выделение 276 млн pyблeй из федерального бюджета.
Депутат Кяхтинского райсовета Александр Фарфутдинов полагает, что тема юбилейных мероприятий по 300-летию Кяхты-Троицкосавска должна прежде всего преследовать цель не танцев и плясок, а «восстановление инфраструктуры и объектов культурного значения, многие из которых находятся в удручающем положении и нуждаются в ремонте и спасении».
Александр надеется, что Дом культуры, который обещали построить еще в «нулевые», все же будет сдан в 2024 году. Напомним, что двухэтажное здание стоимостью около миллиарда рублей вместит в себя зрительный зал на 400 мест, библиотеку, студию звукозаписи, музейно-выставочные площади, а также помещения для репетиций и занятий в секциях.
- А пока даже праздновать юбилей негде. У нас во всем районе нет объекта, где можно было бы собрать много людей, - сообщил депутат.
Что касается общих ассигнований на юбилей, то никто даже приблизительно пока не может сказать, сколько их будет выделено и освоено в Кяхте-Троицкосавске в ближайшие три года.
Фото: russianstock.ru
Два в одном
Напомним, что исторически правовая коллизия возникла в феврале 2024 года, когда на первом заседании, посвященном предстоящему празднованию под руководством министра Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, решили определиться с тем, юбилей какого города собираются праздновать?
Дело в том, что по юбилейным документам везде фигурировало слово Кяхта, а в утвержденном логотипе юбилея значился наряду с первым названием и город Троицкосавск. Этот логотип ранее разработал потомок российского дипломата Саввы Рагузинского гражданин Сербии Бранко Вукоманович. Утвердили логотип на общем собрании оргкомитета юбилея.
Федеральные чиновники предложили внести ясность и убрать название Троицкосавск из всех юбилейных документов и логотипа.
Город Троицкосавск основал в 1727 году российский дипломат Савва Рагузинский. Поначалу это была деревянная крепость, в которой находилась Троицкая церковь с приделом Святого Саввы Сербского (небесного покровителя основателя крепости Саввы Рагузинского-Владиславича). Что впоследствии дало название как самой крепости — Троицкая, так и городу — Троицкосавск.
Это название просуществовало более двух сотен лет, пока в 1934 году местным коммунистам в связи с наличием в названии города слова «Троица» не пришло в голову переименовать его в Кяхту. Собственно, Кяхта ранее была лишь небольшим поселением в пяти километрах на российско-монгольской границе, который неофициально назывался «поселком миллионеров». Там проживали два десятка самых богатых семей Забайкалья, обеспечивавшие поставку чая из Китая по Великому чайному пути в Санкт-Петербург и далее в Западную Европу.
После перенесения названия поселка миллионеров на Троицкосавск само приграничное поселение назвали Слобода.
Рагузинский против
Несмотря на предложение упростить логотип и выбросить из него слово «Троицкосавск», историки с этим не согласились.
- На прошлой неделе окончательно приняли решение сохранить в названии юбилея оба названия - Кяхта-Троицкосавск, с чем согласился и потомок Саввы Рагузинского Бранко Вукоманович, - сообщил председатель общественного совета по подготовке к юбилею Николай Фильшин.
Вопрос в деньгах
Траты предстоят немалые. Так, на реставрацию xpaмa Tpoицкoгo coбopa в Kяxте запланировано выделение 276 млн pyблeй из федерального бюджета.
Депутат Кяхтинского райсовета Александр Фарфутдинов полагает, что тема юбилейных мероприятий по 300-летию Кяхты-Троицкосавска должна прежде всего преследовать цель не танцев и плясок, а «восстановление инфраструктуры и объектов культурного значения, многие из которых находятся в удручающем положении и нуждаются в ремонте и спасении».
Александр надеется, что Дом культуры, который обещали построить еще в «нулевые», все же будет сдан в 2024 году. Напомним, что двухэтажное здание стоимостью около миллиарда рублей вместит в себя зрительный зал на 400 мест, библиотеку, студию звукозаписи, музейно-выставочные площади, а также помещения для репетиций и занятий в секциях.
- А пока даже праздновать юбилей негде. У нас во всем районе нет объекта, где можно было бы собрать много людей, - сообщил депутат.
Что касается общих ассигнований на юбилей, то никто даже приблизительно пока не может сказать, сколько их будет выделено и освоено в Кяхте-Троицкосавске в ближайшие три года.
Фото: russianstock.ru
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