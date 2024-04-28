Кяхта останется Троицкосавском

- На прошлой неделе окончательно приняли решение сохранить в названии юбилея оба названия - Кяхта-Троицкосавск, с чем согласился и потомок Саввы Рагузинского Бранко Вукоманович, - сообщил председатель общественного совета по подготовке к юбилею Николай Фильшин.





В Бурятии состоялось заседание общественного совета по проведению 300-летнего юбилея Кяхты-Троицкосавска, на котором подтвердили двойное название города. Это повлечет изменения документации на выделение многомиллиардных средств, которые планируется получить из федерального бюджета на придание городу статуса туристической столицы юга Бурятии.Напомним, что исторически правовая коллизия возникла в феврале 2024 года, когда на первом заседании, посвященном предстоящему празднованию под руководством министра Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, решили определиться с тем, юбилей какого города собираются праздновать?Дело в том, что по юбилейным документам везде фигурировало слово Кяхта, а в утвержденном логотипе юбилея значился наряду с первым названием и город Троицкосавск. Этот логотип ранее разработал потомок российского дипломата Саввы Рагузинского гражданин Сербии Бранко Вукоманович. Утвердили логотип на общем собрании оргкомитета юбилея.Федеральные чиновники предложили внести ясность и убрать название Троицкосавск из всех юбилейных документов и логотипа.Город Троицкосавск основал в 1727 году российский дипломат Савва Рагузинский. Поначалу это была деревянная крепость, в которой находилась Троицкая церковь с приделом Святого Саввы Сербского (небесного покровителя основателя крепости Саввы Рагузинского-Владиславича). Что впоследствии дало название как самой крепости — Троицкая, так и городу — Троицкосавск.Это название просуществовало более двух сотен лет, пока в 1934 году местным коммунистам в связи с наличием в названии города слова «Троица» не пришло в голову переименовать его в Кяхту. Собственно, Кяхта ранее была лишь небольшим поселением в пяти километрах на российско-монгольской границе, который неофициально назывался «поселком миллионеров». Там проживали два десятка самых богатых семей Забайкалья, обеспечивавшие поставку чая из Китая по Великому чайному пути в Санкт-Петербург и далее в Западную Европу.После перенесения названия поселка миллионеров на Троицкосавск само приграничное поселение назвали Слобода.Несмотря на предложение упростить логотип и выбросить из него слово «Троицкосавск», историки с этим не согласились.По его словам, несмотря на то, что до юбилея остается еще почти три года, времени на раскачку нет, поскольку многие вопросы касаются включения в юбилейную программу объектов капитального строительства, которым необходимо строить и реконструировать. Поэтому необходимо уже сегодня решить вопрос о выделении средств из местных и регионального бюджетов на разработку проектно-сметных документаций.Траты предстоят немалые. Так, на реставрацию xpaмa Tpoицкoгo coбopa в Kяxте запланировано выделение 276 млн pyблeй из федерального бюджета.Депутат Кяхтинского райсовета Александр Фарфутдинов полагает, что тема юбилейных мероприятий по 300-летию Кяхты-Троицкосавска должна прежде всего преследовать цель не танцев и плясок, а «восстановление инфраструктуры и объектов культурного значения, многие из которых находятся в удручающем положении и нуждаются в ремонте и спасении».Александр надеется, что Дом культуры, который обещали построить еще в «нулевые», все же будет сдан в 2024 году. Напомним, что двухэтажное здание стоимостью около миллиарда рублей вместит в себя зрительный зал на 400 мест, библиотеку, студию звукозаписи, музейно-выставочные площади, а также помещения для репетиций и занятий в секциях.- А пока даже праздновать юбилей негде. У нас во всем районе нет объекта, где можно было бы собрать много людей, - сообщил депутат.Что касается общих ассигнований на юбилей, то никто даже приблизительно пока не может сказать, сколько их будет выделено и освоено в Кяхте-Троицкосавске в ближайшие три года.Фото: russianstock.ru