Общество 28.04.2024 в 07:00

Кяхта останется Троицкосавском

В Бурятии готовятся к масштабному юбилею приграничного города
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Кяхта останется Троицкосавском
В Бурятии состоялось заседание общественного совета по проведению 300-летнего юбилея Кяхты-Троицкосавска, на котором подтвердили двойное название города. Это повлечет изменения документации на выделение многомиллиардных средств, которые планируется получить из федерального бюджета на придание городу статуса туристической столицы юга Бурятии.

Два в одном

Напомним, что исторически правовая коллизия возникла в феврале 2024 года, когда на первом заседании, посвященном предстоящему празднованию под руководством министра Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, решили определиться с тем, юбилей какого города собираются праздновать?

Дело в том, что по юбилейным документам везде фигурировало слово Кяхта, а в утвержденном логотипе юбилея значился наряду с первым названием и город Троицкосавск. Этот логотип ранее разработал потомок российского дипломата Саввы Рагузинского гражданин Сербии Бранко Вукоманович. Утвердили логотип на общем собрании оргкомитета юбилея.  

Федеральные чиновники предложили внести ясность и убрать название Троицкосавск из всех юбилейных документов и логотипа.

Город Троицкосавск основал в 1727 году российский дипломат Савва Рагузинский. Поначалу это была деревянная крепость, в которой находилась Троицкая церковь с приделом Святого Саввы Сербского (небесного покровителя основателя крепости Саввы Рагузинского-Владиславича). Что впоследствии дало название как самой крепости — Троицкая, так и городу — Троицкосавск.

Это название просуществовало более двух сотен лет, пока в 1934 году местным коммунистам в связи с наличием в названии города слова «Троица» не пришло в голову переименовать его в Кяхту. Собственно, Кяхта ранее была лишь небольшим поселением в пяти километрах на российско-монгольской границе, который неофициально назывался «поселком миллионеров». Там проживали два десятка самых богатых семей Забайкалья, обеспечивавшие поставку чая из Китая по Великому чайному пути в Санкт-Петербург и далее в Западную Европу.

После перенесения названия поселка миллионеров на Троицкосавск само приграничное поселение назвали Слобода.

Рагузинский против

Несмотря на предложение упростить логотип и выбросить из него слово «Троицкосавск», историки с этим не согласились.

- На прошлой неделе окончательно приняли решение сохранить в названии юбилея оба названия - Кяхта-Троицкосавск, с чем согласился и потомок Саввы Рагузинского Бранко Вукоманович, - сообщил председатель общественного совета по подготовке к юбилею Николай Фильшин.

По его словам, несмотря на то, что до юбилея остается еще почти три года, времени на раскачку нет, поскольку многие вопросы касаются включения в юбилейную программу объектов капитального строительства, которым необходимо строить и реконструировать. Поэтому необходимо уже сегодня решить вопрос о выделении средств из местных и регионального бюджетов на разработку проектно-сметных документаций.

Вопрос в деньгах

Траты предстоят немалые. Так, на реставрацию xpaмa Tpoицкoгo coбopa в Kяxте запланировано выделение 276 млн pyблeй из федерального бюджета.

Депутат Кяхтинского райсовета Александр Фарфутдинов полагает, что тема юбилейных мероприятий по 300-летию Кяхты-Троицкосавска должна прежде всего преследовать цель не танцев и плясок, а «восстановление инфраструктуры и объектов культурного значения, многие из которых находятся в удручающем положении и нуждаются в ремонте и спасении».

Александр надеется, что Дом культуры, который обещали построить еще в «нулевые», все же будет сдан в 2024 году. Напомним, что двухэтажное здание стоимостью около миллиарда рублей вместит в себя зрительный зал на 400 мест, библиотеку, студию звукозаписи, музейно-выставочные площади, а также помещения для репетиций и занятий в секциях.

- А пока даже праздновать юбилей негде. У нас во всем районе нет объекта, где можно было бы собрать много людей, - сообщил депутат.
 
Что касается общих ассигнований на юбилей, то никто даже приблизительно пока не может сказать, сколько их будет выделено и освоено в Кяхте-Троицкосавске в ближайшие три года.

Фото: russianstock.ru
Теги
кяхта

Все новости

Кяхта останется Троицкосавском
28.04.2024 в 07:00
В Бурятии расширили особо охраняемую территорию на берегу Байкала
27.04.2024 в 20:31
Пластик - это один из наиболее распространенных материалов в нашей повседневной жизни
27.04.2024 в 18:46
Власти Улан-Удэ планируют дорогу к новому объекту УФСИН в объезд Энергетика
27.04.2024 в 18:30
В новом объекте УФСИН будут только осужденные из Бурятии
27.04.2024 в 17:50
В Бурятии составили рейтинг глав районов и городов
27.04.2024 в 17:40
В Улан-Удэ увековечили память погибшего на спецоперации Дмитрия Даданова
27.04.2024 в 17:32
В Улан-Удэ «Водоканал» стал лучшей организацией по охране труда
27.04.2024 в 17:18
В Бурятии выбрали лучших фельдшеров скорой неотложной помощи
27.04.2024 в 16:27
В Монголии спели популярные российские песни 90-х годов
27.04.2024 в 16:18
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

Читайте также
Пластик - это один из наиболее распространенных материалов в нашей повседневной жизни
Его использование оказывает серьезное негативное воздействие на окружающую среду
27.04.2024 в 18:46
Власти Улан-Удэ планируют дорогу к новому объекту УФСИН в объезд Энергетика
В комитете по архитектуре и градостроительству мэрии рассказали о будущем строительстве
27.04.2024 в 18:30
В новом объекте УФСИН будут только осужденные из Бурятии
В управлении федеральной службы исполнения наказаний рассказали о будущем объекте
27.04.2024 в 17:50
В Бурятии составили рейтинг глав районов и городов
Самой популярной в соцсети стала страница Игоря Шутенкова
27.04.2024 в 17:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru