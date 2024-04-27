В Улан-Удэ заброшенная гостиница стала рассадником болезней, преступлений и пожаров

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители частных домов в СНТ «Энергетик». Они уже второй год пытаются решить проблему зловонной пожароопасной заброшки-свалки.

«В СНТ «Энергетик» по улице Задорная расположен огромный частный сектор. Примыкает к этому поселку опасная заброшка – бывшая гостиница «Джучи», брошенная хозяином три года назад. Сам дом и площадь вокруг (около 10 гектар) утопают в горах мусора. Двухэтажное здание стало пристанищем бездомных и соблазном для детей», - рассказали специалисты ОНФ Бурятии.

- Это настоящий рассадник болезней, преступлений и пожаров. Само здание каркасного типа, напичканное пенопластом, легковоспламеняемое. Два раза начинало гореть и нам чудом удалось потушить пожар своими силами. Страшнее всего нам за детей, поэтому постоянно отправляем мужчин патрулировать здание. Также мимо него пролегает единственная проездная и пешая дорога, - поделились местные жители.

Как отметили волонтеры народного фронта, здание стоит на федеральной земле. Остается неизвестным, законно ли оно было построено. И почему собственник «забыл» о нем, а мэрия города не реагирует на обращения жителей.

В связи с этим республиканские «фронтовики» обратились в МЧС и прокуратуру Бурятии с целью ликвидации опасного объекта и очистки территории.

Фото: скриншот видео ОНФ Бурятии



