У аэропорта «Байкал» появился конкурент

В мае открывается аэропорт Элисты, столицы Калмыкии, который был закрыт в феврале 2022 года после начала спецоперации.

«До закрытия аэропорт обслуживал около 100 тыс. человек в год. В Элисту из Москвы на регулярной основе летала, в частности, авиакомпания «РусЛайн». На данный момент нет ясности, кто из перевозчиков будет выполнять полеты в столицу Калмыкии», - говорится в сообщении АТОР.

По оценке вице-президента АТОР, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина открытие аэропорта может увеличить турпоток в регион в два раза.

«Глава республики Бату Хасиков говорил о 120 тыс. туристов в Калмыкии в 2023 году. Думаю, открытие аэропорта может удвоить эту цифру», - сказал он.

В компании «Алеан» добавили, что Калмыкия может привлечь путешественников, которые интересуются буддизмом.

«В России два буддистских центра – Калмыкия и Бурятия, – и для жителей центральной части страны, которые хотят увидеть буддистские храмы, Калмыкия ближе. Растет интерес к изучению культурного наследия разных народов страны, а в турах по Калмыкии можно узнать много о быте кочевников», - отметили в пресс-службе туроператора.

Росавиация сообщила, что закрытый после 24 февраля 2022 года аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации. По данным ведомства, возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Работать он будет только в дневное время – с 9:00 до 19:00.

Таком образом Бурятия в этом сезоне может не досчитаться паломников- буддистов, которые ранее прилетали в республику из центральных областей России. С открытием Калмыкии, авиабилеты в которую более дешевы, в связи с небольшим расстоянием, Бурятия получает серьезного конкурента в борьбе за туристические доходы.





Фото: "Номер один"