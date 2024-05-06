Жители Улан-Удэ жалуются на автомобилистов, гоняющих по тротуару

Жители ул. Каменная в мкр. Дивизионный бьют тревогу – автомобилисты решили сделать тротуар для пешеходов проезжей частью. А тем, кто делает им замечания, грубят и игнорируют просьбы. Люди просят вмешаться в ситуацию городских чиновников и ГИБДД – по этому тротуару постоянно ходят дети, дорога ведет к школе №58.

Тротуар, который автомобилисты превратили в проезжую часть, проходит рядом с домом по ул. Каменная, 5.

«Дети в школу и из школы ходят. Они как по трассе катаются».

«Ладно едут, а еще и нецензурно выражаются, что мы тут ходим. Саму однажды чуть не сбили».

«У администрации давно просили бордюры поставить, видимо, ждут пока что-нибудь не случится».

Автомобилисты оправдывают проезд по тротуару разбитой дорогой. Однако, согласно законодательству, движение по тротуару запрещено. Исключение составляет лишь транспорт дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб.

Движение по тротуарам в нарушение ПДД п. 2 ст. 12.15 КоАП карается штрафом в размере 2000 руб.

Жители ул. Каменная просят власти срочно обратить внимание на их проблему и принять меры реагирования.





Фото: предоставлено очевидцами