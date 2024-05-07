9 мая в Улан-Удэ похоронят спецназовца, штурмовавшего Гостомель

9 мая в поселке Тулунжа пройдут похороны 34-летнего лейтенанта Жаргала Нимаева. Он с первых дней участвовал в спецоперации, пройдя множество тяжелых боев.Как сообщили «Номер один» родственники погибшего офицера, Жаргал Нимаев родился 14 июня 1989 года в селе Таптанай Дульдургинского района Читинской области. Он был старшим ребенком в семье.После окончания средней школы в 2006 году поступил в Агротехнический колледж БГСХА в Улан-Удэ, где получил специальность юриста. Осенью 2008 года был призван на срочную службу в армию.В 2010 году поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, окончив его в 2013 году прибыл на службу в 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения ВДВ в городе Кубинка. За время службы заочно получил высшее образование в Российском государственном университете физкультуры и спорта в Москве. В 2012 году женился, создал семью, воспитывал троих детей – дочку и двоих сыновей.За годы службы был награжден орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью Александра Суворова, медалью за отличие в военной службе 3-й степени, медалями «За Возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии», «Миротворческая операция январь 2022 г.», «За укрепление боевого содружества».На службе Жаргал Нимаев отличался смелостью, решительностью, мужеством, стойкостью духа, также добродушием, милосердием. Был дружелюбным, всегда помогал своим подчиненным, был профессионалом своего дела, имел уважение среди товарищей и руководства.В день начала спецоперации лейтенант Жаргал Нимаев в составе передового отряда 45-й бригады спецназа ВДВ участвовал в захвате аэродрома Гостомель. Позднее выполнял задачи на Изюмском направлении по разведке мест переправы через реку Северский Донец в районе Попасной. В июле 2023 года перевелся в 119-й парашютно-десантный полк 106-й гвардейской дивизии ВДВ на должность командира взвода огневой поддержки.В апреле 2024 года лейтенант Нимаев со своим взводом молниеносным рывком захватил укрепленные позиции противника в районе поселка Раздоловка Артемовского района ДНР. Противник наносил удары артиллерией и FPV-дронами, чтобы выбить мужественных разведчиков. Жаргал Нимаев, умело командуя взводом, выдержал натиск врага.19 апреля 2024 года Жаргал Нимаев героически погиб. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был награжден Орденом мужества посмертно.«Номер один» выражает соболезнования родным и близким погибшего офицера.Фото: предоставлено родственниками Жаргала Нимаева