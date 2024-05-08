Общество 08.05.2024 в 06:00
Бурятия опять обогнала Москву
Рост кредитования в республике вызывает сильную озабоченность у экономистов
Текст: Дмитрий Родионов
Кредитные карты давно уже стали доступным финансовым инструментом. По данным Объединенного бюро кредитных историй, жители Бурятии с каждым годом должны банкам все больше денег за использование заемных средств. Однако объемы выдачи таких карт превысили в республике все нормы и озаботили экономистов.
По данным Объединенного бюро кредитных историй, только за январь 2024 года в стране выдали 1,99 млн кредиток, что на 9% больше по сравнению с январем 2023 года.
Бурятия в кредитных лидерах
За первые три месяца 2024 года россиянам выдали 6,79 млн кредитных карт с общим лимитом 725,02 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года, количество выдач выросло на 12%, а объемы - на 3%. При этом средний лимит по карте сократился на 8%, то есть со 116 тыс. рублей до 107.
Однако в некоторых регионах РФ объемы лимитов выданных в марте кредитных карт выросли по сравнению с показателями февраля. Наибольший рост зафиксировали в Вологодской области - 73%, Воронежской - 41%, а также в Бурятии - 37%. Иначе говоря, кредитование в нашей республике неожиданно и, пожалуй, впервые в истории вышло на новый уровень. Тем самым опередив более крупные и богатые регионы. Жителям Бурятии даже одобрили самые крупные лимиты - в среднем по 168 тыс. рублей.
Москва слезам не верит
Стоит отметить, что в рейтинге лимитов позади нас расположились Магаданская область - 160 тыс. рублей. Затем Ямало-Ненецкий АО - 158 тыс. рублей и Москва - 154 тыс. рублей.
Кредитный лимит - эта та сумма на карте заемщика, которую он может потратить без письменного договора с банком. Иначе говоря, среднестатистическому жителю Бурятии разрешили взять кредит по пластиковой карте, сумма которого на 9% превышает долг жителя Москвы, где уровень доходов явно повыше, чем в нашей республике.
При этом следует отметить, что средний размер лимита по новым кредитным картам еще в феврале 2024 года в среднем по РФ не превышал 100 тыс. рублей. К тому же с 1 января текущего года в стране лимиты для банков были снова урезаны, причем сильнее всего именно в сегменте кредитных карт. Но для Бурятии и ряда других регионов сделали просто умопомрачительные исключения по кредитованию.
Банкам в целом очень выгодно привлечение новых клиентов на обслуживание через выдачу кредитных карт, как с целью прямых процентных и комиссионных доходов от кредитования, так и для получения прочих комиссий по дополнительным продуктам и услугам в рамках экосистем. И если бы не жесткая установка Банка России по сокращению кредитования населения с целью избежания перегрева рынка, то кредитные карты раздавались бы в большем количестве.
Напомним, в конце 2023 года в стране ввели для банков количественные ограничения на выдачу потребкредитов и кредитных карт с определенными параметрами. Охлаждение в необеспеченной рознице участники рынка и эксперты связывали именно с мерами регулятора.
На карту положили полмиллиона
Невзирая на «охлаждение», в 2024 году в республике ряд крупных банков пошли на существенное увеличение кредитных лимитов держателям дебетовых и кредитных карт.
- У меня была кредитная карта одного из банков, ипотечный кредит и несколько депозитов в других банках на небольшие суммы, - рассказывает улан-удэнец Андрей. - Потом я зарегистрировал ИП, и мне сразу же посыпались предложения от нескольких банков: один предложил 160 тысяч кредита с беспроцентным периодом 120 дней, второй банк - 300 тысяч с льготным периодом в один год, в течение которого я стал пользоваться деньгами банка без процентов. Правда для этого необходимо в первый месяц совершить крупные покупки по условиям банка. Андрей говорит, что теперь он вынужден заниматься тем, чтобы вовремя оплачивать минимальные взносы и жить в долг.
При этом, неожиданно для Андрея, банк закинул ему на карту еще полмиллиона рублей. Чтобы он потратил и их тоже. Причем клиент об этом не просил.
- Это сильный соблазн пользоваться фактически бесплатными деньгами банка в течение многих месяцев, ведь они тратятся легче, чем свои, - сетует заемщик.
Между тем подобный кредитный банкет очень не нравится монетарным властям. Ведь рано или поздно деньги возвращать придется.
Так, на днях, как сообщил «Коммерсант», комитет по финансовому рынку Госдумы рекомендовал к рассмотрению в первом чтении закон «О потребительском кредите». Предлагается в него внести положение, согласно которому изменение лимита по кредитной карте в одностороннем порядке для банка будет запрещено без заключения нового кредитного договора с клиентом. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан в целях снижения закредитованности граждан. Авторы законопроекта указывают, что около 54% от общего числа банковских заемщиков имеют банковские карты.
«В то же время, согласно данным из открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность по кредитным картам увеличилась на 20% в 2023 году», - говорится в пояснительной записке.
Между тем произвольное увеличение кредитных лимитов самым парадоксальным образом отразилось на рынке недвижимости республики.
- Банки, с одной стороны, фактически забрасывают дополнительные сотни тысяч рублей на карты клиентам, не уведомляя их, а с другой - отказывают им в связи с высокой закредитованностью, - удивляются улан-удэнские риелторы.
Увеличение кредитного лимита автоматически повышает кредитную нагрузку ипотечного заемщика. Даже при том, что клиент не потратил ни рубля по кредитке. Кредит считается полученным и платежеспособность клиента сразу же ухудшается.
Задача - закабалить
Представитель топ-менеджмента одного из банков, работающих в республике, объясняет беспрецедентный рост выдачи новых кредитов несколькими причинами. Это прежде всего избыточная ликвидность, которая связана с массовым поступлением средств вкладчиков на банковские счета. А также особенностями скорринга (оценка платежеспособности. - Прим. ред.).
- Принимая решение об определении ПДН (показатель долговой нагрузки. – Прим. ред.), нами оценивается несколько факторов, в том числе поступление крупных сумм в течение короткого времени на карты, а также траты по ним, - говорит представитель банка. - Мы это наблюдаем по родственникам военнослужащих, которые стали получать на карты сотни тысяч рублей ежемесячно, и как, правило, сразу же видим расходы по картам. Соответственно, им предлагаются потребкредиты с выпуском пластиковых карт с увеличением лимитов в несколько раз больших, чем в среднем по клиентской базе.
В республике рост кредитования вызывает сильную озабоченность у аналитиков.
- Обратите внимание, что на федеральных телеканалах вся сетка забита рекламой потребкредитования со стороны банков, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Несмотря на установку Центробанка сокращать темпы роста закредитованности населения, банки действуют вопреки позиции регулятора. По его словам, банки самым беспардонным образом навязывают свои кредитки населению, которое в своей основной массе достаточно легкомысленно относится к долговой кабале и не способно вовремя обслуживать потребкредиты, отслеживая льготные переходы, внося минимальные взносы. В результате постоянно «попадая на проценты». Но самую главную опасность экономисты видят в перспективе ближайших года-двух.
Ведь сегодняшняя ситуация не будет бесконечна, и те временно богатеющие слои населения в Бурятии, Якутии, Туве, Забайкальском крае, которые ранее получали на карты сотни тысяч рублей в месяц, могут разом лишиться этих поступлений. Соответственно, потеря доходов кормильцев сразу же отразится на величине просрочки по потребительским и ипотечным кредитам. А это, в свою очередь, потянет за собой проблемы на жилищном рынке, негативные процессы на котором начинают усугубляться.
- Мы скоро войдем в полосу экономического кризиса, и сегодня главная задача будет в переходе к сберегательным стратегиям, а не к росту расходов с дальнейшим погружением в долговую кабалу, - полагает экономист Анатолий Масловский.
По его словам, пока еще не поздно пересмотреть стратегии поведения населения и осознать, что «банкет не будет длиться вечно».
Фото: «Номер один»
По данным Объединенного бюро кредитных историй, только за январь 2024 года в стране выдали 1,99 млн кредиток, что на 9% больше по сравнению с январем 2023 года.
Бурятия в кредитных лидерах
За первые три месяца 2024 года россиянам выдали 6,79 млн кредитных карт с общим лимитом 725,02 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года, количество выдач выросло на 12%, а объемы - на 3%. При этом средний лимит по карте сократился на 8%, то есть со 116 тыс. рублей до 107.
Однако в некоторых регионах РФ объемы лимитов выданных в марте кредитных карт выросли по сравнению с показателями февраля. Наибольший рост зафиксировали в Вологодской области - 73%, Воронежской - 41%, а также в Бурятии - 37%. Иначе говоря, кредитование в нашей республике неожиданно и, пожалуй, впервые в истории вышло на новый уровень. Тем самым опередив более крупные и богатые регионы. Жителям Бурятии даже одобрили самые крупные лимиты - в среднем по 168 тыс. рублей.
Москва слезам не верит
Стоит отметить, что в рейтинге лимитов позади нас расположились Магаданская область - 160 тыс. рублей. Затем Ямало-Ненецкий АО - 158 тыс. рублей и Москва - 154 тыс. рублей.
Кредитный лимит - эта та сумма на карте заемщика, которую он может потратить без письменного договора с банком. Иначе говоря, среднестатистическому жителю Бурятии разрешили взять кредит по пластиковой карте, сумма которого на 9% превышает долг жителя Москвы, где уровень доходов явно повыше, чем в нашей республике.
При этом следует отметить, что средний размер лимита по новым кредитным картам еще в феврале 2024 года в среднем по РФ не превышал 100 тыс. рублей. К тому же с 1 января текущего года в стране лимиты для банков были снова урезаны, причем сильнее всего именно в сегменте кредитных карт. Но для Бурятии и ряда других регионов сделали просто умопомрачительные исключения по кредитованию.
Банкам в целом очень выгодно привлечение новых клиентов на обслуживание через выдачу кредитных карт, как с целью прямых процентных и комиссионных доходов от кредитования, так и для получения прочих комиссий по дополнительным продуктам и услугам в рамках экосистем. И если бы не жесткая установка Банка России по сокращению кредитования населения с целью избежания перегрева рынка, то кредитные карты раздавались бы в большем количестве.
Напомним, в конце 2023 года в стране ввели для банков количественные ограничения на выдачу потребкредитов и кредитных карт с определенными параметрами. Охлаждение в необеспеченной рознице участники рынка и эксперты связывали именно с мерами регулятора.
На карту положили полмиллиона
Невзирая на «охлаждение», в 2024 году в республике ряд крупных банков пошли на существенное увеличение кредитных лимитов держателям дебетовых и кредитных карт.
- У меня была кредитная карта одного из банков, ипотечный кредит и несколько депозитов в других банках на небольшие суммы, - рассказывает улан-удэнец Андрей. - Потом я зарегистрировал ИП, и мне сразу же посыпались предложения от нескольких банков: один предложил 160 тысяч кредита с беспроцентным периодом 120 дней, второй банк - 300 тысяч с льготным периодом в один год, в течение которого я стал пользоваться деньгами банка без процентов. Правда для этого необходимо в первый месяц совершить крупные покупки по условиям банка. Андрей говорит, что теперь он вынужден заниматься тем, чтобы вовремя оплачивать минимальные взносы и жить в долг.
При этом, неожиданно для Андрея, банк закинул ему на карту еще полмиллиона рублей. Чтобы он потратил и их тоже. Причем клиент об этом не просил.
- Это сильный соблазн пользоваться фактически бесплатными деньгами банка в течение многих месяцев, ведь они тратятся легче, чем свои, - сетует заемщик.
Между тем подобный кредитный банкет очень не нравится монетарным властям. Ведь рано или поздно деньги возвращать придется.
Так, на днях, как сообщил «Коммерсант», комитет по финансовому рынку Госдумы рекомендовал к рассмотрению в первом чтении закон «О потребительском кредите». Предлагается в него внести положение, согласно которому изменение лимита по кредитной карте в одностороннем порядке для банка будет запрещено без заключения нового кредитного договора с клиентом. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан в целях снижения закредитованности граждан. Авторы законопроекта указывают, что около 54% от общего числа банковских заемщиков имеют банковские карты.
«В то же время, согласно данным из открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность по кредитным картам увеличилась на 20% в 2023 году», - говорится в пояснительной записке.
Между тем произвольное увеличение кредитных лимитов самым парадоксальным образом отразилось на рынке недвижимости республики.
- Банки, с одной стороны, фактически забрасывают дополнительные сотни тысяч рублей на карты клиентам, не уведомляя их, а с другой - отказывают им в связи с высокой закредитованностью, - удивляются улан-удэнские риелторы.
Увеличение кредитного лимита автоматически повышает кредитную нагрузку ипотечного заемщика. Даже при том, что клиент не потратил ни рубля по кредитке. Кредит считается полученным и платежеспособность клиента сразу же ухудшается.
Задача - закабалить
Представитель топ-менеджмента одного из банков, работающих в республике, объясняет беспрецедентный рост выдачи новых кредитов несколькими причинами. Это прежде всего избыточная ликвидность, которая связана с массовым поступлением средств вкладчиков на банковские счета. А также особенностями скорринга (оценка платежеспособности. - Прим. ред.).
- Принимая решение об определении ПДН (показатель долговой нагрузки. – Прим. ред.), нами оценивается несколько факторов, в том числе поступление крупных сумм в течение короткого времени на карты, а также траты по ним, - говорит представитель банка. - Мы это наблюдаем по родственникам военнослужащих, которые стали получать на карты сотни тысяч рублей ежемесячно, и как, правило, сразу же видим расходы по картам. Соответственно, им предлагаются потребкредиты с выпуском пластиковых карт с увеличением лимитов в несколько раз больших, чем в среднем по клиентской базе.
В республике рост кредитования вызывает сильную озабоченность у аналитиков.
- Обратите внимание, что на федеральных телеканалах вся сетка забита рекламой потребкредитования со стороны банков, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Несмотря на установку Центробанка сокращать темпы роста закредитованности населения, банки действуют вопреки позиции регулятора. По его словам, банки самым беспардонным образом навязывают свои кредитки населению, которое в своей основной массе достаточно легкомысленно относится к долговой кабале и не способно вовремя обслуживать потребкредиты, отслеживая льготные переходы, внося минимальные взносы. В результате постоянно «попадая на проценты». Но самую главную опасность экономисты видят в перспективе ближайших года-двух.
Ведь сегодняшняя ситуация не будет бесконечна, и те временно богатеющие слои населения в Бурятии, Якутии, Туве, Забайкальском крае, которые ранее получали на карты сотни тысяч рублей в месяц, могут разом лишиться этих поступлений. Соответственно, потеря доходов кормильцев сразу же отразится на величине просрочки по потребительским и ипотечным кредитам. А это, в свою очередь, потянет за собой проблемы на жилищном рынке, негативные процессы на котором начинают усугубляться.
- Мы скоро войдем в полосу экономического кризиса, и сегодня главная задача будет в переходе к сберегательным стратегиям, а не к росту расходов с дальнейшим погружением в долговую кабалу, - полагает экономист Анатолий Масловский.
По его словам, пока еще не поздно пересмотреть стратегии поведения населения и осознать, что «банкет не будет длиться вечно».
Фото: «Номер один»
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