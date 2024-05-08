Бурятия опять обогнала Москву

Кредитные карты давно уже стали доступным финансовым инструментом. По данным Объединенного бюро кредитных историй, жители Бурятии с каждым годом должны банкам все больше денег за использование заемных средств. Однако объемы выдачи таких карт превысили в республике все нормы и озаботили экономистов.По данным Объединенного бюро кредитных историй, только за январь 2024 года в стране выдали 1,99 млн кредиток, что на 9% больше по сравнению с январем 2023 года.За первые три месяца 2024 года россиянам выдали 6,79 млн кредитных карт с общим лимитом 725,02 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года, количество выдач выросло на 12%, а объемы - на 3%. При этом средний лимит по карте сократился на 8%, то есть со 116 тыс. рублей до 107.Однако в некоторых регионах РФ объемы лимитов выданных в марте кредитных карт выросли по сравнению с показателями февраля. Наибольший рост зафиксировали в Вологодской области - 73%, Воронежской - 41%, а также в Бурятии - 37%. Иначе говоря, кредитование в нашей республике неожиданно и, пожалуй, впервые в истории вышло на новый уровень. Тем самым опередив более крупные и богатые регионы. Жителям Бурятии даже одобрили самые крупные лимиты - в среднем по 168 тыс. рублей.Стоит отметить, что в рейтинге лимитов позади нас расположились Магаданская область - 160 тыс. рублей. Затем Ямало-Ненецкий АО - 158 тыс. рублей и Москва - 154 тыс. рублей.Кредитный лимит - эта та сумма на карте заемщика, которую он может потратить без письменного договора с банком. Иначе говоря, среднестатистическому жителю Бурятии разрешили взять кредит по пластиковой карте, сумма которого на 9% превышает долг жителя Москвы, где уровень доходов явно повыше, чем в нашей республике.При этом следует отметить, что средний размер лимита по новым кредитным картам еще в феврале 2024 года в среднем по РФ не превышал 100 тыс. рублей. К тому же с 1 января текущего года в стране лимиты для банков были снова урезаны, причем сильнее всего именно в сегменте кредитных карт. Но для Бурятии и ряда других регионов сделали просто умопомрачительные исключения по кредитованию.Банкам в целом очень выгодно привлечение новых клиентов на обслуживание через выдачу кредитных карт, как с целью прямых процентных и комиссионных доходов от кредитования, так и для получения прочих комиссий по дополнительным продуктам и услугам в рамках экосистем. И если бы не жесткая установка Банка России по сокращению кредитования населения с целью избежания перегрева рынка, то кредитные карты раздавались бы в большем количестве.Напомним, в конце 2023 года в стране ввели для банков количественные ограничения на выдачу потребкредитов и кредитных карт с определенными параметрами. Охлаждение в необеспеченной рознице участники рынка и эксперты связывали именно с мерами регулятора.Невзирая на «охлаждение», в 2024 году в республике ряд крупных банков пошли на существенное увеличение кредитных лимитов держателям дебетовых и кредитных карт.- У меня была кредитная карта одного из банков, ипотечный кредит и несколько депозитов в других банках на небольшие суммы, - рассказывает улан-удэнец Андрей. - Потом я зарегистрировал ИП, и мне сразу же посыпались предложения от нескольких банков: один предложил 160 тысяч кредита с беспроцентным периодом 120 дней, второй банк - 300 тысяч с льготным периодом в один год, в течение которого я стал пользоваться деньгами банка без процентов. Правда для этого необходимо в первый месяц совершить крупные покупки по условиям банка. Андрей говорит, что теперь он вынужден заниматься тем, чтобы вовремя оплачивать минимальные взносы и жить в долг.При этом, неожиданно для Андрея, банк закинул ему на карту еще полмиллиона рублей. Чтобы он потратил и их тоже. Причем клиент об этом не просил.- Это сильный соблазн пользоваться фактически бесплатными деньгами банка в течение многих месяцев, ведь они тратятся легче, чем свои, - сетует заемщик.Между тем подобный кредитный банкет очень не нравится монетарным властям. Ведь рано или поздно деньги возвращать придется.Так, на днях, как сообщил «Коммерсант», комитет по финансовому рынку Госдумы рекомендовал к рассмотрению в первом чтении закон «О потребительском кредите». Предлагается в него внести положение, согласно которому изменение лимита по кредитной карте в одностороннем порядке для банка будет запрещено без заключения нового кредитного договора с клиентом. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан в целях снижения закредитованности граждан. Авторы законопроекта указывают, что около 54% от общего числа банковских заемщиков имеют банковские карты.«В то же время, согласно данным из открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность по кредитным картам увеличилась на 20% в 2023 году», - говорится в пояснительной записке.Между тем произвольное увеличение кредитных лимитов самым парадоксальным образом отразилось на рынке недвижимости республики.- Банки, с одной стороны, фактически забрасывают дополнительные сотни тысяч рублей на карты клиентам, не уведомляя их, а с другой - отказывают им в связи с высокой закредитованностью, - удивляются улан-удэнские риелторы.Увеличение кредитного лимита автоматически повышает кредитную нагрузку ипотечного заемщика. Даже при том, что клиент не потратил ни рубля по кредитке. Кредит считается полученным и платежеспособность клиента сразу же ухудшается.Представитель топ-менеджмента одного из банков, работающих в республике, объясняет беспрецедентный рост выдачи новых кредитов несколькими причинами. Это прежде всего избыточная ликвидность, которая связана с массовым поступлением средств вкладчиков на банковские счета. А также особенностями скорринга (оценка платежеспособности. - Прим. ред.).- Принимая решение об определении ПДН (показатель долговой нагрузки. – Прим. ред.), нами оценивается несколько факторов, в том числе поступление крупных сумм в течение короткого времени на карты, а также траты по ним, - говорит представитель банка. - Мы это наблюдаем по родственникам военнослужащих, которые стали получать на карты сотни тысяч рублей ежемесячно, и как, правило, сразу же видим расходы по картам. Соответственно, им предлагаются потребкредиты с выпуском пластиковых карт с увеличением лимитов в несколько раз больших, чем в среднем по клиентской базе.В республике рост кредитования вызывает сильную озабоченность у аналитиков.- Обратите внимание, что на федеральных телеканалах вся сетка забита рекламой потребкредитования со стороны банков, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Несмотря на установку Центробанка сокращать темпы роста закредитованности населения, банки действуют вопреки позиции регулятора. По его словам, банки самым беспардонным образом навязывают свои кредитки населению, которое в своей основной массе достаточно легкомысленно относится к долговой кабале и не способно вовремя обслуживать потребкредиты, отслеживая льготные переходы, внося минимальные взносы. В результате постоянно «попадая на проценты». Но самую главную опасность экономисты видят в перспективе ближайших года-двух.Ведь сегодняшняя ситуация не будет бесконечна, и те временно богатеющие слои населения в Бурятии, Якутии, Туве, Забайкальском крае, которые ранее получали на карты сотни тысяч рублей в месяц, могут разом лишиться этих поступлений. Соответственно, потеря доходов кормильцев сразу же отразится на величине просрочки по потребительским и ипотечным кредитам. А это, в свою очередь, потянет за собой проблемы на жилищном рынке, негативные процессы на котором начинают усугубляться.- Мы скоро войдем в полосу экономического кризиса, и сегодня главная задача будет в переходе к сберегательным стратегиям, а не к росту расходов с дальнейшим погружением в долговую кабалу, - полагает экономист Анатолий Масловский.По его словам, пока еще не поздно пересмотреть стратегии поведения населения и осознать, что «банкет не будет длиться вечно».Фото: «Номер один»