Гнилой Улан-Удэ шокирует людей

Некоего Кузнецова неподалеку от подземного перехода публично назвали мужеложником. Точнее, не этим длинным словом, а более коротким, нелитературным синонимом на букву «п». Речь идет о переходе с лестницей, который существует для безопасного передвижения между этим куском улан-удэнского «Гарлема» и Богатырским мостом. Именно там намалевана крупными буквами нецензурная брань, которую изучают спускающиеся по ступеням люди.







В столице Бурятии бывает так - зайдешь за какое-нибудь красивое современное здание и дальше попадаешь в зону разрухи. Чаще всего печальная картина наблюдается среди старых бараков, ситуация с которыми буксует годами. Мы изучили окрестности в центре города и поинтересовались дальнейшей судьбой разваливающихся построек.Советские бараки медленно, но верно исчезают из жизни Улан-Удэ. Площадь застройки, символизирующей пережиток прошлого, неумолимо сокращается. Что, безусловно, хорошо для идущего в ногу со временем города. Однако то, как происходит процесс расставания с устаревшей застройкой, вызывает кривую гримасу на лицах прохожих людей, наблюдающих разрушающееся уродство во всей красе.Несколько лет назад близ остановки трамвая «40 квартал» построили Лукодром. Спортивный объект радует глаз своим нарядным видом. Но стоит зайти за него, как сразу натыкаешься на аварийный двухэтажный барак № 37. Деревянный домишко с выбитыми окнами, ободранным фасадом, разрушенными дверями на подъездах. Год за годом он гнил под дождями и снегами, а земля возле развалившейся двухэтажки обросла горами мусора. При этом барак находится буквально в 40-50 шагах от ограды, построенной по периметру территории Лукодрома.Кажется, что вот-вот пройдет мимо, перекатывая тележку, полную всякого барахла, представитель гетто-культуры - грязный пьяница в поношенной одежде и надвинутой на глаза кепке. Зайдет в забытый барак, а потом настороженно глянет через один из зияющих оконных проемов, откуда давно вырваны рамы. Первое, что приходит на ум, когда видишь такое запустение и разруху: «Да это же натуральный Гарлем».В 80-х годах пропаганда СССР любила рассказывать гражданам нашей страны про афроамериканское гетто Гарлем. Смысл статей и телерепортажей был в том, что даже в таком известном городе США, как Нью-Йорк не могут обустроить жизнь целого микрорайона на Манхэттене.Гарлем по площади около десяти квадратных километров. Его население сейчас составляет более 300 тыс. человек. В те времена он действительно был опасным и социально неблагополучным местом. Но, думаем, даже там было не так много развороченных, буквально выпотрошенных мест, какие жители Улан-Удэ видят в разных частях своего города сегодня.По Тобольской такой дом не один. Есть еще барак № 35. У него тоже вид «потрясающий». Часть впечатляющей картины неплохо видна с Богатырского моста. Разве что обзор порой закрывают деревья. Трущобами в чистом виде такие улан-удэнские места назвать нельзя. Все же это не самострой - бараки строили законно. Но впечатление на нормального человека они производят вполне трущобное. Можно даже устраивать туристические экскурсии для ценителей экстремальной архитектуры.В конце апреля в Улан-Удэ завершился традиционный месячник чистоты. Пока он шел, наше издание обратилось в администрацию Октябрьского района города и поинтересовалось, вывезут ли мусорное непотребство, накопившееся вокруг разваливающихся строений.- В рамках весеннего месячника чистоты будет рассмотрена возможность включения в перечень мест убираемой территории участка вблизи домов № 35, 37 по ул. Тобольской. Также сообщаем, что в соответствии с договором по сносу аварийных домов предусмотрена уборка придомовой территории, - ответил руководитель райадминистрации Андрей Муравьев.После месячника мы вновь посетили этот «кусок» улан-удэнского «Гарлема». Большая свалка как была, так и осталась. Неужели клоака за крупным спортивным объектом чиновников не впечатлила? Наверное, районные власти не нашли возможность включить эту точку в список для проведения уборки. Или не захотели?По словам Андрея Муравьева, в бараках никто не проживает. Собственникам жилья в домах по ул. Тобольской № 35 и 37 предоставлена выкупная стоимость, а нанимателям - другие жилые помещения.- Кроме одной квартиры в доме № 37, в связи с решением вопроса расселения в судебном порядке, - пояснил глава Октябрьского района.На сегодняшний день эти бараки переданы для охраны до сноса ЧОА «Дельта». Эта организация не впервые появляется в контексте аварийных домов. Однако, проходя 2 мая по «разбомбленным» окрестностям на Тобольской, возник вопрос, а каков вообще эффект от охраны этих объектов? Два тотально ободранных барака не производят впечатление заботливо охраняемых строений. До конца неясно, частные охранники взяли эти дома под «крыло» уже в таком «расхристанном» состоянии или просто охрана оказалась так себе? Этот момент мы тоже уточнили у Октябрьской райадминистрации. Особенно нас заинтересовало то, сколько платит муниципалитет за охрану и как районные власти оценивают качество услуг. Но ответа от Андрея Муравьева не последовало. Барак № 35 сейчас передали комитету по строительству мэрии города. Ориентировочный срок сноса - июль или август текущего года.- Идет подготовка документов к проведению торгово-закупочных мероприятий на снос (демонтаж) дома по ул. Тобольской, 35, - рассказала нашему изданию заммэра г. Улан-Удэ, председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева.Но по бараку № 37 по ул. Тобольской пока ясности нет, так как «в адрес комитета информация о фактическом освобождении данного дома не поступала». Ну а пока любой желающий может приехать к Лукодрому и насладиться «красотой» улан-удэнского квартала.Заметим, что два барака признаны муниципалитетом аварийными и подлежащими сносу аж в феврале и мае 2016 года. Прошло восемь лет. Такая скорость ликвидации аварийного жилья довольно грустно характеризует то, как работает система. На стене одного дома даже прибита табличка, информирующая граждан, склонных к экстриму, что «нахождение на данном объекте опасно для жизни».То, что уборка мусорного «месторождения» в районе злополучных бараков сорвалась, можно еще как-то понять. Не нашли машину для вывоза или нашли, но не смогли заправить. Возможно, не хватило времени месячника, дабы прибраться, или что-нибудь еще. Но «одичавшие» бараки и море мусора не единственные «достопримечательности» окрестностей Лукодрома.Боковая подпорная стена давно изрисована граффити. За многие годы никто из властей так и не организовал работу по закрашиванию того варварства. Сараи для скота выглядят достойнее, чем окрестности моста, украшенного статуями богатырей в вооружении времен Чингисхана.«Номер один» спросил у администрации Октябрьского района, что намерен предпринять муниципалитет для наведения порядка? Возможно, в этом году будет проведена покраска, побелка? Однако руководитель райадминистрации предпочел ничего не прояснять по этому поводу.На наш взгляд, подобное отношение представителей чиновничества к вопросам, поднимаемым СМИ, может характеризовать общий подход этих представителей к своей работе на руководящем посту. Появляется логичная мысль - хорошо ли подходят подобные представители к занимаемому посту? Мы вынуждены вновь обратиться к руководству Октябрьского района с вопросами. Посмотрим, ответят ли из высоких кабинетов хотя бы со второго раза на вопрос о качестве охраны «Дельты», закрашивании бранных слов в публичном месте и др.Фото: «Номер один»