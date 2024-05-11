В Бурятии водитель наказал власти за гуляющую по трассе кобылу

В Бурятии ДТП с участием животных не редкость. Время от времени коровы, лошади и прочие сельхозживотные выходят на трассы, где и становятся причиной аварий. Власти регулярно поднимают этот вопрос и даже принимают меры. Но проблема по-прежнему есть. Доказательство тому - случай в Тункинском районе, где пострадавший водитель решил требовать компенсацию у местных властей, даже несмотря на то, что сам нарушил скоростной режим.Владелец джипа «Тойота Ленд Крузер 150» подал иск к администрации сельского поселения «Жемчуг» Тункинского района. Он требовал взыскать более 2,5 млн рублей ущерба, который понес в результате ДТП. В суде рассказал, что в феврале 2022 года вечером ехал на своем авто по трассе Култук - Монды, соблюдая правила дорожного движения. Но в итоге врезался в лошадь, которая «выскочила на проезжую часть автодороги, не оставив возможности для торможения».Автомобиль истца серьезно пострадал – ущерб составил примерно 2,5 млн рублей. Собственника лошади найти не удалось, а значит на момент ДТП она была бесхозной. Водитель отправил запрос в ФКУ УпрДОР «Южный Байкал» о наличии знаков 1.26 «Перегон скота», 1.27 «Дикие животные» и установленных зон перегонов скота на месте ДТП. На что получил ответ: ни знаков, ни зон там нет.Прокуратура провела проверку и выдала главе администрации поселения «Жемчуг» представление о ненадлежащем контроле над соблюдением правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных.«…истец полагает, что ответчиками надлежащий контроль за соблюдением действующих правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории поселения не осуществляется. Бездействие администрации поселения, а именно непринятие мер по контролю за соблюдением принятых Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, неисполнение обязанностей по выявлению правонарушений в части, касающейся выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, привело к тому, что безнадзорное животное оказалось на проезжей части и послужило причиной ДТП», - описывает суд позицию пострадавшего водителя.Впрочем, как выяснилось во время судебных разбирательств, водитель рассказал далеко не всю правду о случившемся. Авария действительно имела место. И авто на самом деле пострадало на 2,5 млн рублей, что подтвердили в АНО «Альянс судебных экспертов Сибири», которое проводило экспертизу.Однако ответственность за аварию лежит не только на местной администрации, которая должна каким-то образом следить за всеми бесхозными животными в округе, но и на самом автовладельце.«Ответственным за причинение вреда лицом является администрация МО, на которую возложены полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе по отлову животных без владельцев, поскольку в момент ДТП на проезжей части автомобильной дороги Култук – Монды перемещались животные без владельцев, Администрацией не организованы в полной мере мероприятия по обращению с животными без владельцев», - гласит решение суда. Также суд пришел к выводу о наличии вины в действиях самого истца, а именно в несоблюдении п. 10.1 ПДД РФ, в связи с чем удовлетворил заявленные требования истца частично, определив степень вины истца в произошедшем ДТП в размере 70%, вины ответчика - администрации - в размере 30%.То есть водитель ехал по трассе с далеко не разрешенной скоростью. И в итоге ему вернут лишь 30% от стоимости ремонта авто.«Исходя из пояснений истца, он двигался со скоростью 80 - 90 км/час в темное время суток. Доводы о том, что у него не было технической возможности предотвратить столкновение, какими-либо доказательствами не подтверждены, в связи с чем подлежат отклонению. В данном случае истец обязан руководствоваться данным пунктом ПДД РФ, должен был вести транспортное средство, при этом учитывать дорожные условия, темное время суток, ограничивающее видимость в направлении движения, выбрать скорость, которая бы обеспечивала возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, являвшегося источником повышенной опасности», - говорится в решении суда.В итоге вместо 2,5 млн пострадавший водитель получит лишь 750 тыс. рублей. Причем это решение устояло и в апелляционной инстанции.Это, конечно, далеко не единичный случай. Такие истории происходят регулярно. Например, в начале марта стало известно, что суд взыскал с фермера миллион рублей из-за ДТП с участием его лошадей.Столкновение с табуном произошло в октябре 2023 года на 141-м километре автодороги Гусиноозерск – Петропавловка - Закаменск. Табун, имевший тавро в виде буквы «П», силовики обнаружили в близлежащих с местом аварии окрестностях.Владелец автомобиля обратился в суд на хозяина лошадей с требованием возместить материальный ущерб, причиненный ДТП.«Суд решил взыскать с ответчика в возмещение материального ущерба 1 000 000 рублей. В остальной части требования о возмещении судебных расходов оставлены без удовлетворения», - сообщили в Джидинском районном суде.При этом власти на законодательном уровне регулярно «закручивают гайки», ужесточая правила выпаса скота. Последнее усиление мер произошло на декабрьской сессии Народного Хурала, которая увеличила штрафы за вольный выпас сельхозживотных.Теперь для граждан он составляет сумму от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.По мнению авторов проекта, повышение штрафов было необходимо, поскольку такие нарушения из года в год увеличиваются. Так, только за десять месяцев 2023 года в республике произошло 110 ДТП с наездом на коров и коней.Однако не все парламентарии согласились с тем, что такая мера необходима.«Достаточно много направляется финансирования для поддержки сельского хозяйства, - говорил депутат Народного Хурала Тумэн Дондоков. - Но при этом все больше штрафов. Если юридическим лицам раньше установлено было от 4 до 5 тысяч заплатить, то сейчас - от 50 до 100 тысяч. У СПК если 1000 голов лошадей, то их нереально где-то в ограде держать. Их не пасут. А вы предлагаете у них сразу одну голову как штраф забрать. И то одной головы не хватит, чтобы заплатить этот штраф.Тем не менее большинство высказавшихся депутатов поддержали проект. Например, Андрей Невьянцев рассказал о том, что жители Северобайкальска давно ждут увеличения штрафов, ведь местные ТОСы занимаются обустройством и озеленением своих территорий, а бесконтрольно пасущиеся коровы уничтожают плоды их работы. Депутат Олег Бадлуев рассказал о бедах Левого Берега Улан-Удэ: «Там ведь скот наносит вред не только зеленым насаждениям, но и автотранспорту, который паркуется во дворах: царапают машины, гнут двери, ломают зеркала».А Николай Дашеев напомнил, что речь идет прежде всего о человеческих жизнях: «Не надо рассматривать этот законопроект только как попытку увеличить штрафы и на этом пополнить бюджет. Увеличение штрафов призвано в первую очередь привести к правильной организации выпаса скота, - говорил он. - На моих глазах однажды семья попала под табун - сбили трех коней. В машине находились дети семи и полутора лет. Когда лошадь вылетает с обочины на федеральную трассу, даже если машина соблюдала скоростной режим, последствия смертельны. И если у нас сейчас механизмов воздействия на хозяев сельскохозяйственных животных нет, то административная ответственность должна быть. Сколько стоит жизнь и здоровье наших земляков? В Тункинском районе каждое лето и каждую зиму в ночное время бьются машины».Впрочем, увеличенные штрафы, видимо, еще не успели напугать владельцев скота и местные власти. Хотя окончательную картинку можно будет увидеть лишь по итогам года.Фото: «Номер один»