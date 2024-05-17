Общество 17.05.2024 в 15:45
В Бурятии задержали 17-летнего угонщика мотоцикла
Транспорт стоимостью 100 тысяч он «позаимствовал» в пригороде
Текст: Елена Кокорина
Юношу, схожего по приметам с ориентировкой экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил на остановке общественного транспорта в селе Тарбагатай.
Проверив его документы, правоохранители установили, что молодой человек ранее совершил угон мотоцикла в пригороде Улан-Удэ стоимостью более 100 тысяч рублей.
17-летнего улан-удэнца доставили в полицию, где он сразу во всем сознался.
По рассказу юноши, увидев припаркованный возле дома мотоцикл он не справился с желанием угнать его. Однако недолго покатавшись, бросил его на соседней улице.
Очевидцы впоследствии описали угонщика и дали его приметы правоохранителям, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
На парня заведено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиугон мотоцикл задержание