Общество 20.05.2024 в 14:27

Власти Монголии поделятся с гражданами национальным богатством

Деньги будут поступать на счета граждан из Фонда национального благосостояния
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Текст: Дмитрий Родионов
Власти Монголии поделятся с гражданами национальным богатством
Жители Монголии станут получать доход от эксплуатации природных ресурсов страны, сообщили в монгольском правительстве. Деньги будут поступать на банковские счета граждан прямо из Фонда национального благосостояния.

Как сообщает ТАСС, с принятием закона самые крупные добывающие компании будут депонировать в ФНБ до 34% своей прибыли. Среди них бывший российско-монгольский горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» — одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и обогащению меди и молибдена.

На такой шаг навстречу гражданам страны власти пошли после начала экономического бума в Монголии. Так в 2023 году ВВП страны вырос на 7%. Это связано с ростом горнодобывающего и транспортного секторов.

Монгольское правительство проводит активную политику по привлечению иностранных инвестиций из США, Японии и Китая и новых западных технологий по извлечению из недр полезных ископаемых, которыми богата страна. Учитывая рекордные в Азии темпы роста ВВП, Монголия, если сохранится нынешний экономический и политический курс, будет ускоренно догонять соседние государства по уровню жизни населения.

«Это хорошее решение для стран, получающих сверхдоходы от своих сырьевых богатств. Монголия не первая, кто пошла на регулярное перечисление денег на счета граждан, так происходит в богатых нефтедобывающих странах. В России также предлагалось отдавать населению часть сверхдоходов от нефти и газа, перечисляя их на счета в банках. Однако монетарные власти отказались и начали складывать доходы от продажи сырья в кубышку, а деньги размещать в Европе. К чему это привело мы знаем - около 300 миллиардов долларов были заморожены западными странами», - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

По словам эксперта, получение гражданами Монголии своей части ренты из сверхдоходов страны обеспечит поддержку местного правительства и будет стимулировать платежеспособный спрос.

Фото: «Номер один»
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