В Бурятии дорога после ремонта стала хуже, чем была

Жители нескольких сел в Бичурском районе устали ездить по бездорожью. Осенью 2023 года ООО «РИО» произвело отсыпку дороги на перевале Баин. Однако после «ремонта» дорога стала еще хуже, чем была, потому что отсыпка производилась крупными камнями. Люди обратились за помощью в нашу редакцию.«У нас в Бичурском районе есть перевал Баин. Осенью 2023 года его засыпали крупными камнями, и теперь по такой дороге возят детей в школу, а водители пробивают баки, шины, стойки. Несколько раз обращались в «Бичура-инфо», нам отписывались, что приедет комиссия и проведет проверку, но никаких сдвигов нет».«Когда у нас подрядчик, который делал дорогу, исправит свои недоделки? Дорога стала в разы хуже, чем была, на проезжей части торчат камни, по кюветам валяются булыжники, а это опасно при съезде с дороги», - жалуются сельчане.Страдают от езды по плохой дороге жители сразу нескольких сел: Гутая, Мотни, Новосретенки, Покровки.- Мы задавали вопрос представителям администрации, почему засыпали крупными камнями, они нам ответили, что у подрядчика нет дробильной станции. На сходе села жители спросили, а зачем тогда такому подрядчику отдали объект, но ответа так и не получили, - рассказывают люди.Жители сел неоднократно обращались к местным чиновникам с просьбой отгрейдировать дорогу, но сроки ремонта постоянно затягивались.«По факту проведения некачественного ремонта подрядной организацией ООО «РИО» прошло выездное совещание, составлен акт о состоянии автодорог: «подъезд к селу Покровка через село Петропавловка, Бичура – Новосретенка – Мотня - Гутай. На основании акта выездной проверки подготовлены претензионные письма. На 2 мая 2024 года запланировано совещание с подрядчиком по устранению недостатков в содержании этих автодорог на основании гарантийных обязательств, указанных в контрактах. Дополнительно сообщим о сроках выполнения работ», - сообщал инженер по ремонту и содержанию автодорог хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) Бичурского района Алексей Брызгалов.Однако выездное совещание с подрядной организацией состоялось только 15 мая.- В рамках гарантийных обязательств ООО «РИО» должно выполнить доработку: либо грейдирование, или пройдут катком. По претензии срок выполнения работ составляет две недели, - сообщили «Номер один» в ХТО Бичурского района.Напомним, ООО «РИО» уже приобрело дурную славу в Бичурском районе. Осенью 2023 года несколько водителей попали в ДТП из-за отсутствующих знаков о проведении дорожных работ.Так, 7 сентября в Бичурском районе житель села Новосретенка Алексей Иванов возвращался из райцентра домой на своей «Ниве». Однако доехать благополучно мужчина не смог. Ослепленный фарами большегрузов пенсионер врезался в кучу щебня. Подобное ДТП произошло и с другим жителем района. То, что знаков на ремонтируемом участке дороги не было, подтвердили инспекторы ГИБДД, выезжавшие на место ДТП, а позднее и прокуратура.Фото: предоставлено жителями Бичурского района