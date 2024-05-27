Экологические акции «Чистый четверг» будут проводить в Улан-Удэ до конца лета

23 мая в столице Бурятии провели первую акцию «Чистый четверг». Этим летом они будут проводиться до 1 сентября каждый последний четверг месяца. Финальная состоится 22 августа.Участники акции убрались в 27 местах города - 15 в Железнодорожном районе, 8 - в Октябрьском, 4 - в Советском. Город очищали представители 32 организаций, в т. ч. чиновники мэрии. Всего было 750 участников. Удалось ликвидировать шесть стихийных свалок. Полигон принимал отходы бесплатно.В Октябрьском районе прошла уборка и у Богатырского моста - вдоль моста, под мостом - в т. ч. напротив аварийного барака по ул. Тобольской, 37. Но массу мусора, которая лежит в окрестностях самого барака, решили не трогать. Его будут вывозить только в процессе сноса барака. Какая мэрии разница, когда вывезти мусор, непонятно - жильцы там убраться не могут, т. к. дом расселен.Там убирались представители комитета городского хозяйства. Но почему-то убиравшиеся у Богатырского моста не нашли возможности пройти несколько шагов и убраться вокруг барака. Кстати, точно так же Октябрьская райадминистрация не нашла возможности очистить территорию вокруг разбомбленного, раскуроченного барака во время минувшего весеннего Месячника чистоты. А положение там - вблизи лукодрома - возмутительное, о чем писал «Номер один».Суммарно полигон принял более 700 кубометров мусора «Чистого четверга» - от организаций и населения. Муниципалитет надеется, что в следующей такой акции участников окажется больше.Фото: мэрия Улан-Удэ