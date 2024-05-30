Общество 30.05.2024 в 12:16

Медиков Бурятии приглашают на фотоконкурс

До 31 июля нужно прислать фотографию в любой из 12 номинаций
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Медиков Бурятии приглашают на фотоконкурс

До 31 июля 2024 года принимаются фотографии на Всероссийский фотоконкурс для медицинских работников «Медики на работе» (18+), сообщили в минздраве России.

Необходимо заполнить заявку и прислать фотоработы в одну или несколько номинаций. В конкурсе 12 интересных номинаций: Своихнебросаем; Будущие медики; Главный врач — тоже врач; Живые эмоции; И на суше, и на море; Медик на работе; Папа, мама, я — медицинская семья; Пациенты, мы вас любим; Самое необычное хобби медика; Стаж в полвека; Выбор фотографа; Лучшая история.

Победителей определят в октябре 2024. Также планируется фотовыставка из лучших работ.

Организатор конкурса — Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Подробную информацию о конкурсе можно на сайте конкурса.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один


Все новости

В России установили лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
30.05.2024 в 13:52
Жителя Бурятии убило упавшее дерево
30.05.2024 в 13:34
Музею уголовного розыска Бурятии подарили раритетные телефоны
30.05.2024 в 13:01
В Улан-Удэ остановлены полеты на Ольхон
30.05.2024 в 12:52
В Бурятии для тушения лесного пожара используют вертолет
30.05.2024 в 12:32
Медиков Бурятии приглашают на фотоконкурс
30.05.2024 в 12:16
Клуб экскурсоводов Улан-Удэ приглашает на экскурсии 1 и 2 июня
30.05.2024 в 12:00
В Бурятии аферисты звонят под видом сотрудников Социального фонда
30.05.2024 в 11:25
В Улан-Удэ восстановят благоустройство в зоне реконструкции тепломагистрали №3
30.05.2024 в 11:15
Семья Хуригановых из Бурятии примет участие в финале Всероссийского конкурса «Семья года-2024»
30.05.2024 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Музею уголовного розыска Бурятии подарили раритетные телефоны
Они использовались еще в годы ВОВ
30.05.2024 в 13:01
В Улан-Удэ остановлены полеты на Ольхон
Приземляться там стало небезопасно
30.05.2024 в 12:52
В Бурятии аферисты звонят под видом сотрудников Социального фонда
Во время звонка они просят предоставить персональные данные
30.05.2024 в 11:25
В Улан-Удэ восстановят благоустройство в зоне реконструкции тепломагистрали №3
Такое поручение дал мэр города
30.05.2024 в 11:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru