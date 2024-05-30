Медиков Бурятии приглашают на фотоконкурс

До 31 июля 2024 года принимаются фотографии на Всероссийский фотоконкурс для медицинских работников «Медики на работе» (18+), сообщили в минздраве России.

Необходимо заполнить заявку и прислать фотоработы в одну или несколько номинаций. В конкурсе 12 интересных номинаций: Своихнебросаем; Будущие медики; Главный врач — тоже врач; Живые эмоции; И на суше, и на море; Медик на работе; Папа, мама, я — медицинская семья; Пациенты, мы вас любим; Самое необычное хобби медика; Стаж в полвека; Выбор фотографа; Лучшая история.

Победителей определят в октябре 2024. Также планируется фотовыставка из лучших работ.

Организатор конкурса — Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Подробную информацию о конкурсе можно на сайте конкурса.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один



