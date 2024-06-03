Энтерофурил помогает против летних кишечных инфекций

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Летний период ежегодно отмечается ростом заболеваемости кишечными инфекциями, которые вызывают патогенные бактерии, микробы и вирусы. Это сальмонелла, холерный вибрион, шигелла, кишечная палочка, стафилококк, стрептококк и др. Лекарство «Энтерофурил» помогает преодолеть бактериальную диарею и защитить от развития осложнений, что особенно важно для ослабленных, пожилых людей, детей.

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Проблема летней диареи

В теплое время года возбудители инфекций могут долго существовать на предметах, продуктах или пыли в воздухе, поэтому заболеваемость растет. Источником инфекции является больной человек или бактерионоситель со стертыми признаками болезни или с бессимптомным течением.

Заражение происходит через:

● загрязненные руки;

● зараженные продукты, воду;

● предметы обихода, игрушки, поручни в транспорте и т. д.;

● воздушно-капельный путь, с вдыхаемым воздухом.

В большинстве случаев болезнь развивается остро, с быстрым нарастанием выраженности симптомов и ухудшением самочувствия. Иногда наблюдается медленная прогрессия с невыраженной симптоматикой.

Симптомы инфекции кишечника:

● частый жидкий стул;

● боли, рези, спазмы в животе;

● тошнота, рвота;

● повышение температуры тела;

● потеря аппетита, общая слабость;

● быстрое обезвоживание, потеря веса.

У детей быстро нарастает потеря жидкости, что приводит к опасным для здоровья и жизни последствиям. Необходимо прекратить действие патогенов, чтобы избежать осложнений.

Препарат «Энтерофурил» успешно используют в комплексном лечении у детей и взрослых диареи вирусно-бактериальной этиологии. Лекарство улучшает состояние с первого приема, нормализует аппетит, функцию пищеварительного тракта, сокращает общую интоксикацию организма. С поддержкой этого препарата больные легче преодолевают последствия диарейного синдрома.

Как работает лекарство?

Действующее вещество препарата – нифуроксазид, группа нитрофуранов. Вещество блокирует дыхательную функцию клеточной мембраны патогена, тормозит рост и способность к размножению, активизирует синтез специфических ферментов, которые повреждают патогены изнутри.

Одно из существенных преимуществ «Энтерофурила» – к нему не вырабатывается резистентность у бактерий и микроорганизмов, он сохраняет активную противомикробную функцию, пока поддерживается его концентрация в кишечнике. Это не антибиотик, поэтому после курса лечения нет необходимости в приеме пробиотика для лечения дисбактериоза.

Благодаря тому, что действующее вещество нифуроксазид имеет широкий спектр действия в отношении грамположительных и грамотрицательных патогенов, препарат рекомендуют для стартового лечения диареи у взрослых и детей, когда возбудитель еще не установлен лабораторными исследованиями, но есть необходимость остановить прогрессию заболевания.

Переносимость «Энтерофурила»

Препарат относится к группе противомикробных средств, это не антибиотик. Лекарство напрямую действует на патогены, блокирует их, поэтому начинает работать сразу же, как только достигает кишечника.

«Энтерофурил» хорошо переносится детьми и взрослыми, потому что действует только в просвете кишечника и не абсорбируется его стенками в общий кровоток. Благодаря тому, что концентрация препарата достигается только в зоне лечебного воздействия, терапия не дает нагрузки на печень, нервную систему и организм в целом. Выводится препарат с калом, после его выведения в организме не остается метаболитов.

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Серия и номер лицензии Л042-01148-78/00140062 дата лицензии 06.04.2022





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