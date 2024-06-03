Общество 03.06.2024 в 17:17

Студенты Бурятской ГСХА проходят практику в Приморском крае

Во время практики они будут благоустраивать Лазовский заповедник
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты Бурятской ГСХА проходят практику в Приморском крае

Второй год студенты технологического факультета БГСХА становятся участниками студенческого отряда «Тигр», который ежегодно благоустраивает Лазовский заповедник. На первую смену прибыли Николай Кожевин, Тамир Дымбрылов, Алексей Настека и Виктория Матафонова. Все участники отряда связаны с экологией, в составе отряда — будущие лесники, охотоведы, биологи.

По приезду на место практики студенты заселились в домики и подготовили материалы для работы. 2 июня состоялся их первый рабочий день.

Практикантам рассказали о правилах безопасности в лесу и как вести себя при встрече с диким зверем. Местные орнитологи рассказали нашим студентам про редких птиц, которые обитают в заповеднике и национальном парке.

- После обеда мы с ребятами кололи дрова, Виктория с девушками приводили в порядок кухню и продовольственный склад. Остальные также кто-то убирался в бане, в складе с инструментами. После рабочего дня успели покататься на катере вокруг острова Петра. Вечер мы провели вместе с отрядом - играли в настольные игры до отбоя, - делится впечатлениями Николай Кожевин.

Впереди у ребят полтора месяца работы, студенты проведут техническое обслуживание уже существующих объектов и создадут новые экологические тропы. Работы продлятся до 14 июля, а 15 июля в заповеднике открывается туристический сезон.

Лазовский заповедник расположен на территории одноимённого района в юго-восточной части Приморского края, на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращённых к Японскому морю. Он был образован как Судзухинский филиал Сихотэ-Алинского заповедника, однако через пять лет стал самостоятельной организацией. В состав заповедника входят острова Бельцова и Петрова в Японском море.

Фото: БГСХА

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