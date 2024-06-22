Мечта Электроника сбылась в Бурятии

Владимир Торсуев вместе с братом-близнецом Юрием Торсуевым сыграли главные роли в детском художественном фильме «Приключения Электроника» (6+). Фильм вышел в широкий прокат в 1980 году и сразу стал любимым у миллионов зрителей Советского Союза. Владимир исполнил роль правильного и старательного Электроника, а его брат Юрий - хулиганистого и свободолюбивого Сережу Сыроежкина.







На пресс-конференции 14 июня молодой бурятский режиссер Батор Доржиев рассказал о предстоящих съемках фильма «Аба и Son» (6+). Фильм будет короткометражным, съемки пройдут на берегу Байкала в течение недели. В центре сюжета - проблема отцов и детей, жанр - драма. Сценарий фильма выиграл грант на Байкальском питчинге в Иркутске в 2023 году.







- По сюжету главный герой фильма – это молодой бурят, который вырос в Москве и никогда не был в Бурятии, он ничего не знает о своих корнях: ни традиций, ни культуры. По стечению обстоятельств приезжает в Бурятию, чтобы найти отца-шамана, чтобы заставить его отказаться от наследства матери. Приехав в Бурятию, главный герой заново открывает свою родину, выстраивает отношения с отцом, - рассказывает режиссер.

14 июня в республику прибыл легендарный актер советского кинематографа Владимир Торсуев. По его искрящимся глазам и невероятному обаянию в нем легко можно узнать юного и отзывчивого Электроника. Чем живет кумир детства сейчас, какие проекты создает и что привело его в Бурятию, об этом он рассказал «Номер один».- Расскажите, пожалуйста, про вашу первую роль в «Приключениях Электроника». Как эта роль изменила вас, вашу жизнь с братом?- Мы всегда были активными ребятами, никогда спокойно не жили. Родители нам многое позволяли. Представляете, мы - два 13-летних подростка, приезжаем в другой город, на знаменитую Одесскую киностудию. Тогда это был период абсолютного расцвета студии. Они только что закончили съемки «Трех мушкетеров», параллельно снимался «Цыган». Еще мы с братом принимали участие в озвучке фильма «Место встречи изменить нельзя» (12+). Мы застали настоящую Одессу с настоящим Привозом (местный рынок. - Прим. ред.), с ее неповторимой атмосферой.- Как вам жилось в Одессе, какие впечатления сохранились от этого города?- Море, зарплата, в школу можно не ходить, вокруг нас - легендарные актеры, в титрах фильма - фамилии одна круче другой. И работать с ними было одно удовольствие. Это просто великолепно. Никогда не забуду, как Николай Петрович Караченцов в первый съемочный день сказал нам: «Привет, друзья!». А на второй съемочный день уже сказал: «Привет, коллеги!». Для нас, 13-летних подростков, такая оценка нас как коллег была невероятной, - делится воспоминаниями о съемках в фильме Владимир Торсуев.Из Одессы мы приехали уже совсем другими - повзрослевшими, поумневшими. Фильм полностью поменял всю нашу жизнь. Если бы не «Электроник», неизвестно, кем бы я стал. К счастью, мы с братом сейчас актеры и музыканты, и у нас достаточно много проектов. Я заболел кино в 13 лет, и с тех пор это продолжается. Кино – это болезнь, и лечиться от нее совсем не хочется, - говорит Владимир Торсуев.- Испытывали ли вы на съемках волнение?- Волнения не было. Прошло уже 45 лет, но я как сейчас помню, что съемки в фильме были для нас настоящим праздником, и эта привычка и ощущение праздника остались. Камеры, микрофоны, съемочная группа — это все для меня как праздник и так же привычно, как еда.- Если сейчас показать нынешним детям фильм «Приключения Электроника», смогут ли они понять его?- Я не могу сказать, что современные дети менее искренние или душевные. Просто они совсем другие. У них иное мироощущение, другие знания. К примеру, моя дочь - сибирячка, живет в Красноярске, приезжала сдавать выпускные экзамены после девятого класса. Сами экзамены, задачи, которые там дают, они не только упрощены, с одной стороны, но, с другой стороны, иногда очень сложны в некоторых темах и несуразны.Батор Доржиев в новом фильме хотел показать актуальную проблему – в Бурятии и в других регионах России новое поколение все чаще забывает свои традиции.- Чем крепче семейные связи младшего поколения со старшим, тем сильнее сохраняются наши традиции и культура. Эта тема раскроет проблемы отцов и детей и расскажет о самой Бурятии. Кино выйдет на федеральный уровень. В нем мы покажем бурятскую культуру, - подчеркивает режиссер.В фильме одну из главных ролей исполняет старейший актер Бурятского драматического театра имени Хоца Намсараева Баста Цыденов. Он играет отца героя - деревенского шамана.Елена Комарова (Ербакова), звезда фильма «Сердце Пармы» (16+), сыграет единственную женскую роль. Как отмечает актриса, ее персонаж - самый светлый человек, которого встречает главный герой. Ее героиня - простая девушка, которая очень хочет уехать из деревни в новую жизнь.Сюрпризом для бурятского зрителя стало, что одну из ролей в фильме «Аба и Son» сыграет всеми любимый Электроник Владимир Торсуев.- Мне мой персонаж очень любопытен с профессиональной точки зрения, его интересно сыграть. И сыграть его так, чтобы он запомнился зрителям. В нем есть и хорошее, и плохое. Роль у героя непростая. В Бурятии я уже был проездом в 1982 году и вот сейчас приехал сюда во второй раз. Для меня побывать на съемках на священном озере Байкал в замечательной компании – это интересно и здорово, - отмечает актер.Команда фильма пока не раскрывает все подробности фильма, но заверила, что уже в этом году короткометражный фильм все желающие смогут увидеть в Интернете.- Владимир, в каких проектах вы еще принимаете участие помимо съемок фильма в Бурятии?- Недавно закончили большой проект «Брат-3». Сейчас придумали, что будет все-таки фильм «Возвращение Электроника». Это не ремейк, а совершенно другая история. Мы там играем самих себя, только 45 лет спустя. Снимали его три года. Надеемся, из этого что-то получится и фильм выйдет в прокат в скором времени. У брата закончились съемки сериала по роману Захара Прилепина «Ополченский романс». Сюжет рассказывает о буднях защитников Донбасса. Мы с братом часто бываем в зоне СВО, начали туда ездить еще до начала спецоперации. В последний раз там были месяц назад. Как-то ночевали в одном блиндаже с ребятами из Бурятии. Там были и буряты, и русские. Такие серьезные парни - снайперы, танкисты.- Вы приезжаете туда как волонтеры?- Мы ездим туда с концертами, с гуманитарной помощью, морально поддерживаем ребят. На концертах выступаем с песнями из «Электроника». Некоторые песни перепели в современной обработке. Моя любимая песня это не «Крылатые качели, а песня «Ты - человек», - подчеркивает актер.- Вы сами пишете песни?- Да, есть свои песни, но сами мы не пишем. Помогают композиторы. Есть 25 песен в программе. Иногда читаем стихи ребятам. Ездим часто в Новосибирск, но сейчас в основном в Донбасс.После Бурятии я еду в Уфу на съемки еще одного короткометражного философского фильма. Еще мы планируем театральную постановку, посвященную 80-летнему юбилею Николая Петровича Караченцова в 2024 году. Поставили в Новосибирске мюзикл, провели генеральную репетицию, пока все в стадии подготовки.- Что хотели бы пожелать взрослым и юным жителям Бурятии от себя лично?- Самое главное - мирного неба над головой. Жители Бурятии сейчас защищают нашу свободу и делают это очень хорошо. Я им всегда говорю: «Друзья мои, вас очень и очень ждут дома». Детям и подросткам хочу пожелать видеть перед собой цель, верить в себя, знания, понимания, какого-то компромисса со взрослыми, учиться и хотеть, уметь ставить перед собой цели и чтобы эти цели выполнялись.Фото: «Номер один», скриншот видео