В Бурятии смертность от внешних причин выросла на 15%

Екатерина Кочетова докладывала депутатам о реализации Стратегии социально-экономического развития республики в 2023 году. По словам министра, в сфере демографии не достигнуты три показателя. Так, по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличилась и составила 69,5 лет. В то же время показатель стратегии – 69,8 – не был достигнут.





«В силу объективных демографических обстоятельств отмечается падение темпов рождаемости. Прежде всего из-за снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте в результате демографического кризиса 90-х годов. Эта тенденция отмечается и по всей России. Несмотря на это отмечу, что по суммарному коэффициенту рождаемости Бурятия занимает 16-е место среди регионов России и 5-е место в ДФО», - рассказала министр.







В Бурятии смертности населения трудоспособного возраста в 2023 году выросла на 7,4%. Об этом сегодня сообщила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, выступавшая на сессии перед депутатами Хурала. По ее словам, такой показатель обусловлен ростом смертности от внешних причин, который, в свою очередь, увеличился на 15,6%.По словам Екатерины Кочетовой, рост смертности в ковидные годы и рост смертности от внешних причин, а также снижение темпов рождаемости повлияли на стратегические цели по росту численности населения.«Сегодня у нас численность населения составляет 973 тысячи человек. К сожалению, индикатор не выполнен, численность населения у нас сократилась на 3 тысячи человек по сравнению с 2022 годом», - констатировала чиновница.Фото: «Номер один»