Общество 27.06.2024 в 14:39

В Бурятии смертность от внешних причин выросла на 15%

В прошлом году население республики сократилось на несколько тысяч человек
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии смертность от внешних причин выросла на 15%
В Бурятии смертности населения трудоспособного возраста в 2023 году выросла на 7,4%. Об этом сегодня сообщила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, выступавшая на сессии перед депутатами Хурала. По ее словам, такой показатель обусловлен ростом смертности от внешних причин, который, в свою очередь, увеличился на 15,6%.

Екатерина Кочетова докладывала депутатам о реализации Стратегии социально-экономического развития республики в 2023 году. По словам министра, в сфере демографии не достигнуты три показателя. Так, по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличилась и составила 69,5 лет. В то же время показатель стратегии – 69,8 – не был достигнут.


«В силу объективных демографических обстоятельств отмечается падение темпов рождаемости. Прежде всего из-за снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте в результате демографического кризиса 90-х годов. Эта тенденция отмечается и по всей России. Несмотря на это отмечу, что по суммарному коэффициенту рождаемости Бурятия занимает 16-е место среди регионов России и 5-е место в ДФО», - рассказала министр.


По словам Екатерины Кочетовой, рост смертности в ковидные годы и рост смертности от внешних причин, а также снижение темпов рождаемости повлияли на стратегические цели по росту численности населения.

«Сегодня у нас численность населения составляет 973 тысячи человек. К сожалению, индикатор не выполнен, численность населения у нас сократилась на 3 тысячи человек по сравнению с 2022 годом», - констатировала чиновница.

Фото: «Номер один»
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демография

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