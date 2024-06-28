В Бурятии пенсионерка шокировала медиков гигантской опухолью на ноге

Как сообщили в больнице, врачи увидели опухоль, только когда женщина пришла на обычную диспансеризацию. Во время осмотра она показала ногу медсестре сельского фельдшерско-акушерского пункта.





Хирург удалил новообразование и аккуратно зашил послеоперационную рану. Больная ещё несколько дней находилась под наблюдением в стационаре.







Гигантское новообразование на ноге удалили пенсионерке в Бурятии врачи Закаменской ЦРБ. Опухоль огромных размеров мучила женщину долгие годы. Бабушка рассказала хирургам, что «шишка» на ноге все эти годы только росла. Женщина заметила опухоль довольно давно, но к медикам не обращалась. Опухоль мешала ей сидеть, лежать, двигаться, носить одежду и вообще болталась на ноге, причиняя огромные неудобства.Гигантские размеры опухоли вызвали шок у медсестры. Вместе с пенсионеркой она немедленно поехала в Закаменскую ЦРБ. Новообразование показали главврачу центральной районной больницы, хирургу-травматологу Константину Эрдынееву. Он принял решение срочно госпитализировать женщину в хирургическое отделение стационара. Ей поставили диагноз – гигантская липома верхней трети правого бедра. Проще говоря, это огромный жировик.К счастью для пациентки, опухоль оказалась доброкачественной. Операцию проводил один из лучших хирургов Бурятии Баясхалан Батуев.«Сейчас пожилая пациентка уже выписана из больницы и находится дома. Говорит, что и сама операция прошла безболезненно, и после хирургического вмешательства её уже ничего не беспокоит. Теперь она чувствует себя свободно и спокойно», - рассказали в Закаменской ЦРБ.Фото: Закаменская ЦРБ