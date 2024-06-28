Общество 28.06.2024 в 10:20
В Бурятии пенсионерка шокировала медиков гигантской опухолью на ноге
Несмотря на жуткие неудобства, женщина долгие годы не обращалась к врачам
Текст: Андрей Константинов
Гигантское новообразование на ноге удалили пенсионерке в Бурятии врачи Закаменской ЦРБ. Опухоль огромных размеров мучила женщину долгие годы. Бабушка рассказала хирургам, что «шишка» на ноге все эти годы только росла. Женщина заметила опухоль довольно давно, но к медикам не обращалась. Опухоль мешала ей сидеть, лежать, двигаться, носить одежду и вообще болталась на ноге, причиняя огромные неудобства.
Гигантские размеры опухоли вызвали шок у медсестры. Вместе с пенсионеркой она немедленно поехала в Закаменскую ЦРБ. Новообразование показали главврачу центральной районной больницы, хирургу-травматологу Константину Эрдынееву. Он принял решение срочно госпитализировать женщину в хирургическое отделение стационара. Ей поставили диагноз – гигантская липома верхней трети правого бедра. Проще говоря, это огромный жировик.
К счастью для пациентки, опухоль оказалась доброкачественной. Операцию проводил один из лучших хирургов Бурятии Баясхалан Батуев.
«Сейчас пожилая пациентка уже выписана из больницы и находится дома. Говорит, что и сама операция прошла безболезненно, и после хирургического вмешательства её уже ничего не беспокоит. Теперь она чувствует себя свободно и спокойно», - рассказали в Закаменской ЦРБ.
Фото: Закаменская ЦРБ
Как сообщили в больнице, врачи увидели опухоль, только когда женщина пришла на обычную диспансеризацию. Во время осмотра она показала ногу медсестре сельского фельдшерско-акушерского пункта.
Гигантские размеры опухоли вызвали шок у медсестры. Вместе с пенсионеркой она немедленно поехала в Закаменскую ЦРБ. Новообразование показали главврачу центральной районной больницы, хирургу-травматологу Константину Эрдынееву. Он принял решение срочно госпитализировать женщину в хирургическое отделение стационара. Ей поставили диагноз – гигантская липома верхней трети правого бедра. Проще говоря, это огромный жировик.
К счастью для пациентки, опухоль оказалась доброкачественной. Операцию проводил один из лучших хирургов Бурятии Баясхалан Батуев.
Хирург удалил новообразование и аккуратно зашил послеоперационную рану. Больная ещё несколько дней находилась под наблюдением в стационаре.
«Сейчас пожилая пациентка уже выписана из больницы и находится дома. Говорит, что и сама операция прошла безболезненно, и после хирургического вмешательства её уже ничего не беспокоит. Теперь она чувствует себя свободно и спокойно», - рассказали в Закаменской ЦРБ.
Фото: Закаменская ЦРБ
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