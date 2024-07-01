В Улан-Удэ из-за жары не будут отключать холодную воду

В Улан-Удэ «Водоканал» сообщил об отмене запланированных на 2 июля ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. Причиной этого называется аномальная жара.2 июля предприятие планировало провести врезку новых трубопроводов в существующие линии на ул. Ветеранов в рамках программы «Чистая Вода». Для этого в десятках частных домов на этой улице предполагалось отключить холодную воду с 9 утра до 9 вечера. На какую дату перенесены эти работы, в «Водоканале» не уточнили. По прогнозам синоптиков, сильная жара в Улан-Удэ продлиться до конца недели.Фото: «Номер один»