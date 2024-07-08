В Улан-Удэ ограничили движение на улице Смолина

В Улан-Удэ в связи с масштабным ремонтом коммунальной инфраструктуры на ул. Смолина перекрыли две полосы проезжей части в направлении из центра города. Объезд данного участка осуществляется по встречной полосе, для объезда нанесена специальная разметка.Схемы движения общественного транспорта при этом не изменятся.«Уважаемые горожане! Будьте внимательны и по возможности заранее выбирайте пути объезда», - обратились к улан-удэнцам в мэрии города.