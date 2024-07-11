У жителей Бурятии стали массово отбирать мотоциклы

«За несколько часов полицейские задержали 5 водителей мототехники. Двое из них были пьяны. Еще в двух случаях техникой управляли подростки без прав. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Также на 30 тысяч будут оштрафованы родители подростков, допустившие их к управлению мототехникой. Все транспортные средства перемещены на штрафстоянку», - рассказали в Госавтоинспекции.





Как заверили в ГИБДД, подобные рейды будут проходить и в других районах республики.





10 июля в Селенгинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели рейд. Он был целиком посвящен местным байкерам-нарушителям.Напомним, на днях Госавтоинспекция сообщила о росте числа аварий с участием мототранспорта на 100%. С начала года в республике было зарегистрировано уже 84 таких ДТП. В них 4 человека погибли, 96 получили травмы различной степени тяжести. Практически половину травмированных составили несовершеннолетние.При этом в 63 случаях водители мотоциклов не имели прав, в 40 – ехали без мотошлема, а в 16 – управляли байками в пьяном виде.Фото: МВД Бурятии