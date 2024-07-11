Общество 11.07.2024 в 14:58

У жителей Бурятии стали массово отбирать мотоциклы

Только за один день железных коней лишились сразу 5 байкеров-нарушителей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
У жителей Бурятии стали массово отбирать мотоциклы
10 июля в Селенгинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели рейд. Он был целиком посвящен местным байкерам-нарушителям.

«За несколько часов полицейские задержали 5 водителей мототехники. Двое из них были пьяны. Еще в двух случаях техникой управляли подростки без прав. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Также на 30 тысяч будут оштрафованы родители подростков, допустившие их к управлению мототехникой. Все транспортные средства перемещены на штрафстоянку», - рассказали в Госавтоинспекции.


Как заверили в ГИБДД, подобные рейды будут проходить и в других районах республики.


Напомним, на днях Госавтоинспекция сообщила о росте числа аварий с участием мототранспорта на 100%. С начала года в республике было зарегистрировано уже 84 таких ДТП. В них 4 человека погибли, 96 получили травмы различной степени тяжести. Практически половину травмированных составили несовершеннолетние.

При этом в 63 случаях водители мотоциклов не имели прав, в 40 – ехали без мотошлема, а в 16 – управляли байками в пьяном виде.

Фото: МВД Бурятии
Теги
байкеры

Все новости

В одном из старейших дацанов Селенгинского района откроют новый Цогчен дуган
11.07.2024 в 14:42
В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации офицером
11.07.2024 в 14:33
Жители Бурятии не оставляют попыток быстро заработать миллионы, ничего не делая
11.07.2024 в 14:06
Лесники в Бурятии продолжают убирать мусор в популярных местах отдыха
11.07.2024 в 14:01
Житель Улан-Удэ громким храпом привлек внимание вора
11.07.2024 в 13:39
Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе
11.07.2024 в 13:37
«ТимлюйЦемент» стал дипломантом регионального тура национальной премии «Корпоративный музей»
11.07.2024 в 13:27
Жителям Бурятии не стоит ждать возобновления авиарейсов на Ольхон
11.07.2024 в 13:11
В Улан-Удэ покажут картины художницы Анастасии Базаровой
11.07.2024 в 13:07
Бурятские лучники завоевали множество наград на чемпионате России
11.07.2024 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В одном из старейших дацанов Селенгинского района откроют новый Цогчен дуган
Мероприятие состоится 13 и 14 июля на территории Бултумурского дацана
11.07.2024 в 14:42
В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации офицером
Участник парадов и танкового биатлона Александр Чистяков скончался после ранения
11.07.2024 в 14:33
Лесники в Бурятии продолжают убирать мусор в популярных местах отдыха
Они очистили одно из мест отдыха в Кижингинском районе
11.07.2024 в 14:01
Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе
В конкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители
11.07.2024 в 13:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru