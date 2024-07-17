Общество 17.07.2024 в 14:23
В районе Бурятии застрелили 19 медведей
Причиной выхода косолапых к населенным пунктам могут быть лесные пожары
Текст: Андрей Константинов
«Номер один» уже неоднократно сообщал о небывалой активности медведей, которые с завидной регулярностью стали выходить к населенным пунктам и пугать местных жителей. Особенно часто встречи с косолапыми происходят в северных районах республики. Одна из таких встреч и вовсе закончилась трагически – животное растерзало жительницу Нижнеангарска, отправившуюся в одиночку на рыбалку.
Между тем, как сообщили в Бурприроднадзоре, только в Северо-байкальском районе с начала этого года было «отрегулировано» 19 медведей. Проще говоря, особо назойливых и опасных особей застрелили местные охотники, получившие на это соответствующее разрешение от ведомства.
«На все сообщения о выходе медведя оперативно выезжает госохотнадзор совместно с сотрудниками полиции», - заверили в Бурприроднадзоре.
В ведомстве также сообщили, что «в этом году идёт большая миграция медведей», которую, «возможно, вызвали лесные пожары».
Отметим, в этом году леса Бурятия действительно горят сильнее, чем в прошлые пару лет. Так, с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано уже 412 лесных пожаров, что на 83% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А площадь, пройденная огнем, выросла к такому же периоду минувшего года почти в 6 раз и составила 171 тыс. гектаров. Особенно сильно от лесных пожаров страдают как раз северные районы Бурятии.
Фото: pixabay.com
Между тем, как сообщили в Бурприроднадзоре, только в Северо-байкальском районе с начала этого года было «отрегулировано» 19 медведей. Проще говоря, особо назойливых и опасных особей застрелили местные охотники, получившие на это соответствующее разрешение от ведомства.
«На все сообщения о выходе медведя оперативно выезжает госохотнадзор совместно с сотрудниками полиции», - заверили в Бурприроднадзоре.
В ведомстве также сообщили, что «в этом году идёт большая миграция медведей», которую, «возможно, вызвали лесные пожары».
Отметим, в этом году леса Бурятия действительно горят сильнее, чем в прошлые пару лет. Так, с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано уже 412 лесных пожаров, что на 83% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А площадь, пройденная огнем, выросла к такому же периоду минувшего года почти в 6 раз и составила 171 тыс. гектаров. Особенно сильно от лесных пожаров страдают как раз северные районы Бурятии.
Фото: pixabay.com
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