Общество 19.07.2024 в 11:06

На столбах в Улан-Удэ появились полицейские мигалки

Их задача - привлечь внимание водителей и снизить аварийность
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Текст: Андрей Константинов
На столбах в Улан-Удэ появились полицейские мигалки
В Улан-Удэ специалисты «Горсвета» и Комбината по благоустройству совместно с ГИБДД установили нового «полицейского» – шериф-балку на аварийно-опасном участке дороги на Верхней Берёзовке.

Главная задача таких мигалок — профилактика дорожно-транспортных происшествий и напоминание о необходимости неукоснительного соблюдении правил.

«Шериф-балка работает по принципу имитации патрульных машин: привлекает внимание водителей, вынуждая их снижать скорость на определенном участке и максимально сосредоточиться. В конечном итоге, они должны помочь снизить риск аварийности на дорогах города», - сообщили в мэрии города.

Основным преимуществом такой мигалки является ее хорошая видимость на большом расстоянии. Прибор автоматически начинает работать с наступлением темноты, включаясь вместе с уличным освещением.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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