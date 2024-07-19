На столбах в Улан-Удэ появились полицейские мигалки

В Улан-Удэ специалисты «Горсвета» и Комбината по благоустройству совместно с ГИБДД установили нового «полицейского» – шериф-балку на аварийно-опасном участке дороги на Верхней Берёзовке.Главная задача таких мигалок — профилактика дорожно-транспортных происшествий и напоминание о необходимости неукоснительного соблюдении правил.«Шериф-балка работает по принципу имитации патрульных машин: привлекает внимание водителей, вынуждая их снижать скорость на определенном участке и максимально сосредоточиться. В конечном итоге, они должны помочь снизить риск аварийности на дорогах города», - сообщили в мэрии города.Основным преимуществом такой мигалки является ее хорошая видимость на большом расстоянии. Прибор автоматически начинает работать с наступлением темноты, включаясь вместе с уличным освещением.Фото: мэрия Улан-Удэ