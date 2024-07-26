В парках Улан-Удэ устраняют последствия проливных дождей

В Улан-Удэ продолжается работа по устранению последствий сильного дождя.

- Работа в парках кипит с самого раннего утра. Сотрудники с помощью спецтехники откачивают воду, очищают детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, зоны отдыха от грязи, песка и мусора, - сообщили в дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.





Работники парков стараются как можно быстрее привести в порядок территории для комфортного и приятного отдыха наших горожан.

Напомним, в Улан-Удэ только за последние сутки выпало 50.9 мм осадков, это 80 % месячной нормы.

Фото: Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.