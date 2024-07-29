В два отдаленных района Бурятии поступил специальный автотранспорт

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) два отдаленных района Бурятии - Закаменский и Курумканский получили спецавтотранспорт, сообщили в минсельхозе республики.

Теперь в с.Хамней Закаменского района повысится качество и доступность первичной медико-санитарной помощи, сюда поступил санитарный автомобиль для ФАПа стоимостью 1,3 млн.рублей.





Курумканский район получил специализированный автотранспорт для ветеринарного обслуживания ГАЗ C41А23 «SADKO NEXT». Это 7-местный автомобиль с фургоном стоимостью 8,6 млн. рублей предназначен для проведения осмотра и диагностики животных в полевых условиях.

Фото: минсельхоз РБ