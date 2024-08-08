Общество 08.08.2024 в 11:33
Рождаемость в Бурятии продолжает падать
У соседей по ДФО дела в этом плане еще хуже
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии третий год подряд снижается рождаемость. Так, за 7 месяцев 2024 года родилось на 555 детей меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные озвучила зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова.
Судя по всему, дела в других регионах Дальневосточного федерального округа еще хуже. Ведь, как отметила Евгения Лудупова, несмотря на спад, республика все равно «занимает лидирующие позиции по показателям рождаемости в ДФО».
Напомним, на тему демографии недавно перед депутатами Хурала выступала другой зампред правительства - Екатерина Кочетова.
«В силу объективных демографических обстоятельств отмечается падение темпов рождаемости. Прежде всего из-за снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте в результате демографического кризиса 90-х годов. Эта тенденция отмечается и по всей России. Несмотря на это отмечу, что по суммарному коэффициенту рождаемости Бурятия занимает 16-е место среди регионов России и 5-е место в ДФО», - рассказала она депутатам.
Также, по словам Кочетовой, в Бурятии смертности населения трудоспособного возраста в 2023 году выросла на 7,4%. Такой показатель обусловлен ростом смертности от внешних причин, который, в свою очередь, увеличился на 15,6%.
Фото: «Номер один»
Судя по всему, дела в других регионах Дальневосточного федерального округа еще хуже. Ведь, как отметила Евгения Лудупова, несмотря на спад, республика все равно «занимает лидирующие позиции по показателям рождаемости в ДФО».
Напомним, на тему демографии недавно перед депутатами Хурала выступала другой зампред правительства - Екатерина Кочетова.
«В силу объективных демографических обстоятельств отмечается падение темпов рождаемости. Прежде всего из-за снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте в результате демографического кризиса 90-х годов. Эта тенденция отмечается и по всей России. Несмотря на это отмечу, что по суммарному коэффициенту рождаемости Бурятия занимает 16-е место среди регионов России и 5-е место в ДФО», - рассказала она депутатам.
Также, по словам Кочетовой, в Бурятии смертности населения трудоспособного возраста в 2023 году выросла на 7,4%. Такой показатель обусловлен ростом смертности от внешних причин, который, в свою очередь, увеличился на 15,6%.
Фото: «Номер один»
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