Общество 09.08.2024 в 09:14

В Улан-Удэ уровень воды в реках пошел на спад

Однако в целом гидрологическая ситуация в республике остается сложной
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ уровень воды в реках пошел на спад
В Улан-Удэ после роста уровень воды в реках пошел на спад. За минувшие сутки уровень Селенги снизился на 2 см, до отметки 186 см. Уровень воды в Уде упал на 9 см, до 124 см.

Однако в целом гидрологическая ситуация в республике остается сложной. Так, на реке Брянка в районе Заиграево наблюдается выход воды на пойму слоем 61 см. На Селенге в районе Новоселенгинска выход воды на пойму составил 29 см, в Усть-Кяхте - 21 см, в Наушках – 5 см, в Кабанске — 7 см.

«В ближайшие сутки на реках южных, юго-западных, центральных районов республики возможен подъем уровней рек с выходом воды на пойму, образование селевых потоков», - предупреждают специалисты.

Фото: «Номер один»

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