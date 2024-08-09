В Улан-Удэ уровень воды в реках пошел на спад

В Улан-Удэ после роста уровень воды в реках пошел на спад. За минувшие сутки уровень Селенги снизился на 2 см, до отметки 186 см. Уровень воды в Уде упал на 9 см, до 124 см.Однако в целом гидрологическая ситуация в республике остается сложной. Так, на реке Брянка в районе Заиграево наблюдается выход воды на пойму слоем 61 см. На Селенге в районе Новоселенгинска выход воды на пойму составил 29 см, в Усть-Кяхте - 21 см, в Наушках – 5 см, в Кабанске — 7 см.«В ближайшие сутки на реках южных, юго-западных, центральных районов республики возможен подъем уровней рек с выходом воды на пойму, образование селевых потоков», - предупреждают специалисты.Фото: «Номер один»