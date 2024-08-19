К 1 сентября в райцентре Бурятии бездорожье сменили на асфальт

В Бурятии подрядная организация уложила асфальт на дорогах к школе в селе Тарбагатай. Еще в прошлом году нарядным местным школьникам приходилось идти на 1 сентября в школу по пыльному бездорожью.

- Проверка показала, что работа выполнена качественно. Спасибо жителям, которые контролировали ситуацию, сообщали, если что-то шло не так. Далее проведут работы по водоотводу, обустройству, нанесут разметку, установят дорожные знаки», - отметил начальник отдела строительства администрации Тарбагатайского района Сергей Чистяков.

Местные жители не скрывают совей радости.

- В этой школе учились и я, и мой муж. Помню, как было неудобно идти 1 сентября нарядной по грязной дороге в школу. Теперь глаза радуются - здесь наконец-то появилась цивилизация, - рассказала местная жительница Юлия Думнова.

В минтрансе республики напоминают, что в селе Тарбагатай продолжается капремонт центральных улиц, общей протяженностью 3 км. Работы стартовали 1 апреля по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ввести объект планируется в 2024 году - на год раньше срока установленного контрактом.

Фото: Минтранс Бурятии