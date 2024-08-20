На север Бурятии открыт дополнительный рейс

В Бурятии с 30 августа по 28 сентября авиакомпания «Ангара» добавляет дополнительный рейс по маршруту Таксимо - Улан-Удэ - Таксимо. Он будет выполняться по пятницам из Таксимо и по субботам из Улан-Удэ, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.«Хочу поблагодарить правительство Бурятии и главу Бурятии Цыденова Алексея Самбуевича, что нашли возможность и поддержали этот дополнительный рейс. Сейчас летом желающих улететь больше, чем кресел в самолёте», - отметил Дмитрий Гармаев.Рейс Таксимо - Улан-Удэ – Таксимо сейчас действительно очень востребован. Недавно жители райцентра через вайбер-чат «Муя-инфо.24/7» жаловались, что «ни прилететь, ни улететь по этому маршруту невозможно». Некоторое даже предположили, что авиакомпания сократила количество рейсов.Однако в Минтрансе Бурятии эту информацию опровергли, подчеркнув, что все запланированные рейсы выполняются согласно действующему расписанию. А отсутствие билетов в министерстве связали с их заблаговременным выкупом.Фото: «Номер один»