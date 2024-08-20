В селе Заиграево в Бурятии завершают ремонт центральной улицы. Накануне специалисты минтранса РБ и члены общественного совета проконтролировали работы на участке.

Рабочим осталось лишь нанести разметку, установить дорожные знаки, устроить полосу отвода. Общая протяженность участка - более 500 метров от перекрестка с Октябрьской до автовокзала. Дорога должна открыться к 1 сентября этого года. Асфальтобетонное покрытие на дороге строители уложили в конце июля. Во время сильных дождей ремонт приостанавливали, однако от графика не отстали.

- Где-то нужно было занизить бордюр, где-то, наоборот, поднять, парковки в некоторых местах нужно было расширить. Все пожелания жителей оперативно отрабатывались, - рассказывает и.о.главы пос. Заиграево.

Специалисты министерства и общественники во время выезда обратили внимание на необходимость бетонирования стыков бордюрного камня.

- Понимаем, что работы не закончены, тем не менее, взяли этот момент на контроль. В целом, хочется отметить, что улица уже преобразилась, стала более удобной для передвижения: здесь устроено 7 парковочных зон, 3 пешеходных перехода, 1 автобусная остановка, тротуары,- отметила Каринэ Логинова, член Общественного совета минтранса Бурятии.

Ремонтируемая улица Серова находится в самом центре поселка и обеспечивает подъезд к школе, дому культуры, детскому саду, музыкальной школе, больнице, к зданиям торговой сети, рыночным площадям, аптекам и к зданию администрации района.

Ремонт проходил в два этапа. В 2022 году отремонтировали одну часть улицы и в этом году ремонтируют оставшийся участок.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: минтранс РБ