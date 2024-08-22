Общество 22.08.2024 в 09:28

В Улан-Удэ сделают новые пешеходные тропы на Верхней Березовке

Благодаря специальным мерам их не будут закрывать в пожароопасный период
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сделают новые пешеходные тропы на Верхней Березовке
Любимая многими улан-удэнцами «Тропа здоровья» на Верхней Березовке будет обновлена, также будут проложены новые тропы, сообщили сегодня в мэрии города.

«Общая протяженность новых и реконструируемых троп составит 17 километров. Маршрут дойдет до горнолыжного комплекса «Гора Орлиная». Здесь установят указатели и скамейки, заменят или обновят смотровые площадки и организуют новые места отдыха горожан. Чтобы не закрывать тропу в пожароопасный период, будут приняты специальные меры: местами сделают минерализованные полосы, обрежут ветки деревьев, установят камеры мониторинга лесных пожаров. Люди с ограниченными возможностями смогут гулять по тропе, оборудованной ровной прямой дорожкой с разворотными площадками», - рассказали в Комитете экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.

Как отметили в мэрии, расширение троп стало возможным благодаря выигранному гранту по обустройству туристических маршрутов в Дальневосточном федеральном округе.

Маршрут планируется построить до конца 2026 года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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