Общество 22.08.2024 в 11:46
В Бурятии лес в абрикосовой роще съел червяк
Сельчане требуют от лесников принять меры
Текст: Андрей Константинов
Жители Тарбагатайского района Бурятии обеспокоены ситуацией в лесах. Как пишут сельчане в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7», лес в абрикосовой роще съел червяк.
«Ездили на Меркиты и приехали расстроенными. Лес желтеет начиная от Барыкино до скал на Хайласыно. На деревьях черви. Если не будут приняты меры, лес погибнет. Где наши лесники?» - жалуются они.
В Республиканском агентство лесного хозяйства в ответ сообщили, что лесники в курсе проблемы.
«Специалисты готовят документы в филиал ФБУ «Рослесзащита» - «Центр защиты леса РБ» для дальнейшего обследования и принятия решения по данной ситуации», - отметили в РАЛХе.
Напомним, ранее на лесных вредителей жаловались жители Мухоршибирского района. По их словам, окрестные леса стали гибнуть прямо на глазах. Причиной этого, вероятно, стали гусеницы-вредители. По словам сельчан, на одной ветки дерева можно насчитать сотню гусениц.
Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»
«Ездили на Меркиты и приехали расстроенными. Лес желтеет начиная от Барыкино до скал на Хайласыно. На деревьях черви. Если не будут приняты меры, лес погибнет. Где наши лесники?» - жалуются они.
В Республиканском агентство лесного хозяйства в ответ сообщили, что лесники в курсе проблемы.
«Специалисты готовят документы в филиал ФБУ «Рослесзащита» - «Центр защиты леса РБ» для дальнейшего обследования и принятия решения по данной ситуации», - отметили в РАЛХе.
Напомним, ранее на лесных вредителей жаловались жители Мухоршибирского района. По их словам, окрестные леса стали гибнуть прямо на глазах. Причиной этого, вероятно, стали гусеницы-вредители. По словам сельчан, на одной ветки дерева можно насчитать сотню гусениц.
Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»