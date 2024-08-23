Общество 23.08.2024 в 09:16
В Улан-Удэ водитель покалечил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая горожанка взыскала с него 400 тысяч рублей морального ущерба
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с горожанина компенсацию морального вреда за наезд на пешехода. Мужчина, управляя автомобилем, превысил скорость и на пешеходном переходе сбил женщину. В результате наезда она получила тяжелые травмы. У пострадавшей диагностировали множественные переломы, открытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.
Суд, куда улан-удэнка обратилась с требованием компенсации морального вреда, обязал водителя выплатить ей 400 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.
«Под контролем судебного пристава виновник ДТП выплатил моральную компенсацию в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»
Суд, куда улан-удэнка обратилась с требованием компенсации морального вреда, обязал водителя выплатить ей 400 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.
«Под контролем судебного пристава виновник ДТП выплатил моральную компенсацию в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»
ТегиДТП компенсация