В Улан-Удэ водитель покалечил женщину на пешеходном переходе

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с горожанина компенсацию морального вреда за наезд на пешехода. Мужчина, управляя автомобилем, превысил скорость и на пешеходном переходе сбил женщину. В результате наезда она получила тяжелые травмы. У пострадавшей диагностировали множественные переломы, открытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.Суд, куда улан-удэнка обратилась с требованием компенсации морального вреда, обязал водителя выплатить ей 400 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в Службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания.«Под контролем судебного пристава виновник ДТП выплатил моральную компенсацию в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»