В Бурятии установят 30 новых светофоров

30 новых светофоров установят в этом году на дорогах Бурятии в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также для повышения безопасности дорожного движения будет обустроено 78 пешеходных переходов и 12 лежачих полицейских.Как сообщили в республиканском Минтрансе, в частности, светофоры и освещение появятся на дорогах в Верхней Иволге, в селе Шергино на региональной дороге Тресково – Шергино – Оймур – Заречье, в Тарбагатае и Улан-Удэ.«При ремонте дорог мы уделяем внимание не только качеству проезжей части, но и обеспечению безопасности всех участников движения. Регулярно с участием представителей региональных проектных офисов и сотрудников ГИБДД проводятся заседания по вопросам безопасности дорожного движения, разрабатываются мероприятия по минимизации очагов аварийности и проекты организации дорожного движения», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Как напомнили в министерстве, в 2024 году в Бурятии планируется отремонтировать порядка 100 км региональных и местных дорог.Фото: «Номер один»