Общество 26.08.2024 в 11:10

Кондиционеры в автобусах Улан-Удэ починили к окончанию лета

В десятках городских автобусов они даже не предусмотрены заводом-изготовителем
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Текст: Елена Кокорина
Кондиционеры в автобусах Улан-Удэ починили к окончанию лета

В Улан-Удэ с начала летнего периода технические неисправности кондиционеров были выявлены в 26 автобусах МУП «Городские маршруты». В настоящее время, то есть за пять дней до наступления осени, все неисправности наконец устранили.

- Предприятием на постоянной основе проводится работа по выявлению технических неисправностей кондиционеров, в том числе по обращениям пассажиров. В каждом выявленном случае направляется заявка об устранении неисправности в организацию, осуществляющую техобслуживание и ремонт автобусов в рамках гарантийных обязательств, - комментирует и.о. директора «Городских маршрутов» Роман Заборский.

В ведомстве отмечают, что в 26 автобусах малого класса «Газель Сити» кондиционеры заводом-изготовителем вовсе не устанавливались. Однако, на сегодняшний день городской автопарк насчитывает 108 автобусов среднего класса ПАЗ, оснащенных кондиционерами.

- Из них 43 автобуса эксплуатируются с 2020 года, а 65 – с 2022 года. Из 73 автобусов большого класса «Волгабас», оснащенных кондиционерами – 59 эксплуатируются с 2022 года, а 14 – с 2023 года.

По вопросам транспортного обслуживания населения, а также работы кондиционеров в муниципальных автобусах можно обратиться по телефону диспетчерской службы предприятия: 44-72-10.

Фото: номер один

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лето кондиционеры автобусы

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