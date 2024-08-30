Общество 30.08.2024 в 06:00

В Бурятии раскритиковали иркутские дороги

«Такое впечатление, что мы перемещаемся в 90-е годы», говорят наши автомобилисты
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии раскритиковали иркутские дороги
В Улан-Удэ ежегодно на ремонт дорог выделяется около 700 млн рублей. В соседнем Иркутске - в два раза больше. Между тем бурятские автомобилисты, регулярно приезжающие к соседям по делам, жалуются на очень плохое качество ремонтов, что отражается на состоянии ходовой части их автомобилей.

- Я регулярно езжу в Иркутск по делам, к федеральной дороге нет вопросов, но уже на подъезде к Иркутску машину начинает трясти - яма на яме, дороги все в трещинах, ощущение, что о ремонтах там забыли, - рассказывает предприниматель Антон из Улан-Удэ. По его словам, особенно сложная ситуация с дорогами сложилась на подъезде к Иркутску, в районе Шелехова, а также в районе Синюшина гора.

- Такое впечатление, что мы перемещаемся в 90-е годы. Настолько дороги там выглядят уставшими. И нет никакого сравнения с дорогами в Улан-Удэ, которые за последние годы более-менее отремонтировали, и в большинстве своем они не вызывают нареканий.  

Автомобилисты говорят, что в нулевые годы в Иркутске дороги были заметно лучше, чем улан-удэнские, и мы тогда сильно отставали по ремонтам и смотрели на соседей как на ориентир. Сегодня же все наоборот.

Что же случилось с Иркутском, почему дороги там обветшали?

Быть может, что-то произошло с бюджетом? Но ведь иркутский бюджет традиционно в несколько раз крупнее, чем Улан-Удэ, учитывая наличие зарегистрированных там крупных налогоплательщиков, прежде всего «Иркутскэнерго» и нефтяных компаний.

К тому же на дороги в Иркутске ежегодно выделяются крупные суммы. Так, в 2021 году на ремонт и реконструкцию улиц города израсходовано 1,4 млрд рублей, в 2022 году - 1,5 млрд рублей, в 2023 году - 1,84 млрд рублей, план на этот год – 1,65 млрд рублей. Напомним, что в Улан-Удэ на ремонт дорог выделяется в два раза меньше – около 700 млн в 2023 году.

Между тем речь идет не о деньгах как таковых.

- Что касается дорожной сети соседнего города, то мы наблюдаем явные проблемы административного характера, насколько эффективно разрабатываются дорожные программы и как используются выделенные на дороги средства, а они в целом немаленькие, - говорит улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик. – В этом то вся и проблема.

Напомним, что по дорожному строительству в Иркутске было несколько провалов. Так, в 2022 году на дороги в Иркутске выделялось всего 930 млн рублей. Тогда вынужденно ушел со своего поста мэр города Дмитрий Бердников. Он хотел далее устроиться первым заместителем председателя правительства Якутии и был даже назначен и. о., но якутские депутаты «прокатили» его кандидатуру. Тогда Бердникова отправили отрабатывать на новые территории, назначив первым заместителем главы Мариуполя. Сегодня иркутский экс-мэр - заместитель председателя правительства ДНР.

В целом дорожная отрасль любого крупного города требует определенной последовательности, планирования на перспективу. А пока в Иркутске наиболее востребованным сервисом является ремонт ходовой части машин.

Фото: «Номер один»
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