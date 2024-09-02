Общество 02.09.2024 в 12:13

В Бурятии сыграют в шахматы фигурами-всадниками

Люди и лошади сойдутся в «битве», которая состоится вблизи дацана
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии сыграют в шахматы фигурами-всадниками
Партия в шахматы пройдет на большом поле в Закаменском районе Бурятии между Санагинским дацаном и парком «Арьябала». Роль фигур сыграют местные жители - 32 всадника с лошадьми. А управлять фигурами-всадниками, сражаясь между собой, будут два мастера шахматной игры.

Полевые шахматы - это часть религиозного фестиваля «Арьябала - мантра судьбы». Он пройдет 9 сентября в парке религиозно-познавательного туризма «Арьябала» в селе Санага Закаменского района. Достопримечательностью этих мест является статуя бодхисатвы Арьябала. Ее открыли в 2022 году.

В 9 часов утра верующие смогут принять участие в буддийском молебне. Место проведения - сцена парка «Арьябала». В нем будет участвовать Дымбрыл Дашибалданов, ректор Буддийского университета. Молебен продлится до 11 часов. Затем состоится массовое исполнение «Арьябалын магтаал».

Открытие фестиваля намечено на 11:15 там же на сцене. Выступят гости - министры правительства республики, депутаты Хурала, высокопоставленные представители разных дацанов и т. д. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по монгольской каллиграфии, конкурс декоративной скульптуры и малых архитектурных форм, международный рейтинговый шахматный турнир и т. д.

Санагинский религиозный фестиваль «Арьябала - мантра судьбы» является одним из нескольких событийных мероприятий, которые организовываются в этом году в республике сельскими районами, выигравшими соответствующие гранты министерства туризма Бурятии. Закаменский район выиграл 200 тысяч рублей. Но эти средства далеко нее все, что инвестируется в фестиваль.

«Софинансирование 50 тысяч рублей из местного бюджета. Ряд мероприятий пройдут за счет спонсоров. Призовой фонд шахматного турнира 480 тысяч рублей, конкурс малых архитектурных форм - 100 тысяч, «Зоохэйн наадан» 24 тысячи, «Шагай наадан» - 15 тысяч. И композиция, мы даже точную сумму сказать не можем... Композиция, которая устанавливается, - это чисто частные вливания, там уже более миллиона», - говорят организаторы.

Речь идет о том, что в честь фестиваля пройдет открытие буддийского объекта, сооруженного на частные инвестиции. Он находится у въезда в село Санага.

«Это будет сюрпризом и подарком не только для жителей района, но и для гостей нашего праздника», - интригуют организаторы.

Ожидается, что мероприятие посетят минимум пять тысяч человек. Фестиваль планируют проводить один раз в два года.

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