В Заиграевском районе обновят лагерь «Дружба»

Глава Бурятии сообщил, что до конца 2024 года будет обновлен лагерь «Дружба». Там будут построены два новых корпуса.

- Земляки, в июле этого года Бурятия выиграла конкурс на субсидию из федерального бюджета и до конца 2024 года вводим два модульных корпуса в детском центре отдыха «Дружба» в селе Онохой-Шибирь Заиграевского района. При поддержке президента России Владимира Владимировича, который акцентировал внимание на формирование и развитие инфраструктуры детства в нашей стране, а также правительства России продолжаем модернизировать объекты летнего отдыха детей, - сказал Алексей Цыденов.

Быстровозводимые конструкции рассчитаны на 98 человек, они будут подключены к электрическим сетям, водопроводу и канализации.

В каждом объекте планируется 17 помещений: спальные комнаты с санузлом, гардероб, помещение для сушки одежды и обуви, электрощитовая.

Территория детского центра будет благоустроена для полноценной организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья. Общий объем средств на создание некапитальных объектов из федерального и республиканского бюджетов составит 108,5 млн рублей.

Напомним, в Бурятии в 2023 году были также модернизированы два детских оздоровительных лагеря: «Гэсэр» в улусе Улекчин Закаменского района и «Старт» в городе Улан-Удэ. В каждом их них были установлены по два модульных корпуса, которые рассчитаны на 196 мест. Эти корпуса так же оснащены всем необходимым.

Фото: Номер один