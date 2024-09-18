Общество 18.09.2024 в 12:56

В Заиграевском районе обновят лагерь «Дружба»

Там возведут два модульных корпуса
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Заиграевском районе обновят лагерь «Дружба»

Глава Бурятии сообщил, что до конца 2024 года будет обновлен лагерь «Дружба». Там будут построены два новых корпуса.

- Земляки, в июле этого года Бурятия выиграла конкурс на субсидию из федерального бюджета и до конца 2024 года вводим два модульных корпуса в детском центре отдыха «Дружба» в селе Онохой-Шибирь Заиграевского района. При поддержке президента России Владимира Владимировича, который акцентировал внимание на формирование и развитие инфраструктуры детства в нашей стране, а также правительства России продолжаем модернизировать объекты летнего отдыха детей, - сказал Алексей Цыденов.

Быстровозводимые конструкции рассчитаны на 98 человек, они будут подключены к электрическим сетям, водопроводу и канализации.

В каждом объекте планируется 17 помещений: спальные комнаты с санузлом, гардероб, помещение для сушки одежды и обуви, электрощитовая.

Территория детского центра будет благоустроена для полноценной организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья. Общий объем средств на создание некапитальных объектов из федерального и республиканского бюджетов составит 108,5 млн рублей.

Напомним, в Бурятии в 2023 году были также модернизированы два детских оздоровительных лагеря: «Гэсэр» в улусе Улекчин Закаменского района и «Старт» в городе Улан-Удэ. В каждом их них были установлены по два модульных корпуса, которые рассчитаны на 196 мест. Эти корпуса так же оснащены всем необходимым.

 

Фото: Номер один

Теги
Цыденов детский лагерь Бурятия 74

Все новости

Присоединяйся к своим!
18.09.2024 в 13:54
В Улан-Удэ идет первая сессия обновленного горсовета
18.09.2024 в 13:37
Братья за «ленточкой»
18.09.2024 в 13:23
Доработались до белочки
18.09.2024 в 13:15
В старом центре Улан-Удэ появятся зеленые бульвары и красивая площадь
18.09.2024 в 13:11
Мошенники начали отрабатывать новые схемы на жителях Бурятии
18.09.2024 в 13:07
В Заиграевском районе обновят лагерь «Дружба»
18.09.2024 в 12:56
В Улан-Удэ открыли технопарк «Школьный Кванториум»
18.09.2024 в 12:28
В Бурятии прикрыли 9 игорных заведений
18.09.2024 в 12:28
В Бурятии спасли туристов, заблудившихся в лесу
18.09.2024 в 11:53
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Присоединяйся к своим!
В Бурятии сотни граждан еженедельно обращаются в пункты отбора на военную службу по контракту
18.09.2024 в 13:54
Доработались до белочки
Когда к кому-то в России приходит белочка, это всегда не очень хороший знак
18.09.2024 в 13:15
В старом центре Улан-Удэ появятся зеленые бульвары и красивая площадь
Они будут расположены возле Центрального стадиона и по улице Кирова
18.09.2024 в 13:11
Мошенники начали отрабатывать новые схемы на жителях Бурятии
Теперь они вживаются в роль почтальонов
18.09.2024 в 13:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru