Общество 30.09.2024 в 17:47

Жителя Улан-Удэ лишили прав за сбитую на пешеходном переходе женщину

Мужчина пытался доказать в суде, что потерпевшая сама виновата в ДТП

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Текст: Анастасия Величко
Жителя Улан-Удэ лишили прав за сбитую на пешеходном переходе женщину

В августе 2024 года горожанина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). В качестве наказания мужчину лишили водительских прав на 1.5 года.

Отмечается, что сбитая им женщина получила вред здоровью средней степени тяжести.

Мужчина обратился с жалобой в Верховный Суд Республики Бурятия, приводя доводы о незаконности принятого судебного акта и указывая на то, что потерпевшая не выполнила требования ПДД - не убедилась в безопасности перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего пострадала.

Водитель просил прекратить производство по делу за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Верховный Суд Республики Бурятия не согласился с доводами жалобы. Суд указал на то, что водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан был проявить необходимую степень внимательности и предусмотрительности, и вести автомобиль со скоростью, позволяющей обнаружить переходящего дорогу пешехода, пользующегося преимуществом в движении и избежать наезда на него.

Решение суда первой инстанции в итоге оставили без изменения. Полтора года горожанин будет вынужден ездить на общественном транспорте.


Фото: "Номер один"

 

 

 

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ДТП лишение прав суд пешеходный переход

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